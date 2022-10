Stefan Effenberg adelt „absolut positiven Charakter“ Choupo-Moting

Von: Stefan Schmid

Eric Maxim Choupo-Moting wird nach seinen letzten Auftritten weiter gehyped. Jetzt stimmt auch Stefan Effenberg in die Lobeshymnen mit ein.

München - Ex-Bayern-Profi Stefan Effenberg meldet sich zu der momentanen Situation beim FC Bayern zu Wort. Besonderes Lob hat der Klubrepräsentant der Bayern für Eric Maxim Choupo-Moting übrig, der in den letzten Partien in der Sturmspitze überzeugen konnte. Effenberg nimmt sich darüber hinaus die FCB-Taktik und Trainer Julian Nagelsmann vor.

Choupo-Moting „funktioniert auf Knopfdruck“

Die Formkurve des FC Bayern zeigt wieder nach oben. Eine Entwicklung, die eng mit der Personalie Eric Maxim Choupo-Moting verbunden ist. Wie auch schon in der Liga gegen Freiburg kam der Mittelstürmer beim souveränen Pokal-Sieg gegen Augsburg zum Einsatz. Seine Leistungen als Goalgetter wurden dementsprechend honoriert und haben nun auch Stefan Effenberg auf den Plan gerufen.

In seiner Kolumne bei t-online schreibt Effenberg über den Stürmer in den höchsten Tönen. „Wenn du ihn brauchst, ist er da und funktioniert auf Knopfdruck“, so die Bewertung der Bayern-Legende über den Neuner. Choupo-Moting sei ein Spieler, der „einfach geil aufs Fußballspielen“ ist. Diese Geilheit ging dem FCB vor allem im Sturm seit dem Abgang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona sichtlich ab.

Effenberg fordert beständige Einsatzzeiten für Choupo-Moting

Mit seinen gezeigten Leistungen habe sich Choupo-Moting die jetzt zugestandenen Einsätze redlich verdient. „Bayern hat gesehen, dass er sich Spielzeiten verdient und diese auch braucht“, so Effenberg, der damit klarmacht: Der Stürmer muss weiterhin auflaufen. Diesen Anspruch unterstreicht der Kameruner mit seinen Leistungen. In den letzten beiden Spielen konnte er fünf Scorerpunkte sammeln (drei Tore, zwei Assists).

Neben seinen fußballerischen Qualitäten bescheinigt Effenberg Choupo-Moting einen „absolut positiven Charakter“. Um diesen Charakter weiterhin zu erhalten, müssen die Verantwortlichen beim FCB aber langsam tätig werden. Der Vertrag des Goalgetters läuft zum Ende der Saison nämlich aus.

Effenberg lobt Nagelsmann: „Druck standgehalten“

Dass die Bayern sich wieder so präsentieren, wie es ihr Selbstverständnis vorgibt, liegt aber nicht nur an einer Personalie. Auch die von Julian Nagelsmann vorgenommen Systemumstellung trägt ihren Teil dazu bei. In der aktuellen Ausrichtung sei laut Effenberg die „Bayern-München-DNA“ wiederzuerkennen. Das soll aber nicht heißen, und darauf besteht Effenberg, „dass das andere System nicht funktioniert hat“. Allerdings unterstreicht der vermehrte Torerfolg in den vergangenen Spielen durchaus den positiven Effekt der neuen Taktik.

Mit welchem System die Bayern ihre Spiele starten liegt selbstverständlich im Verantwortungsbereich des Trainers und so lobt Effenberg auch Nagelsmann. Der „stand nach der Niederlage in Augsburg [in der Liga] besonders unter Druck und hat diesem mit seiner Mannschaft vorerst standgehalten.“ Während Choupo-Moting performt, bereitet eine andere Personalie Nagelsmann Kopfzerbrechen. Noch immer gibt die langwierige Verletzung von Manuel Neuer Rätsel auf. (sch)