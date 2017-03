Poker um Benfica-Juwel: Vermasselt der BVB den Bayern diesen Transfer?

München - Die Bayern müssen im Sommer Philipp Lahm ersetzen. Bei der Planung für seine Nachfolge im Blickfeld: ein junges portugiesisches Juwel. Steigt Borussia Dortmund nun in den Poker ein und vermasselt den Bayern die Tour?

„Es ist schwierig, einen Rechtsverteidiger wie ihn zu finden. Aber das ist ein Problem für nächste Saison.“ So hatte Carlo Ancelotti den Rücktritt von Philipp Lahm kommentiert. Dass die Bayern sich aber bereits mit einem Nachfolger beschäftigen, oder zumindest die Vermutung nahe liegt, zeigen die vielen Gerüchte um etwaige Neuverpflichtungen von Rechtsverteidigern, die seit der Lahm-Ankündigung kursieren.

Auch unter den Kandidaten: Nelson Semedo von Benfica Lissabon. Der junge Portugiese gilt als heiß begehrter Youngster, laut Daily Mirror steht das Juwel bei Manchester United, Juventus Turin und dem AC Mailand auf der Liste. Und auch der FC Bayern hat seine Finger im Spiel.

BVB-Konkurrenz für Bayern beim Werben um Semedo

Der deutsche Rekordmeister habe Benfica Lissabon von offizieller Seite informiert, im Sommer ein Angebot für Nelson Semedo abgeben zu wollen. So hatte es die portugiesische Sporttageszeitung O Jogo berichtet. Schon zuvor hatten die Bayern ihre Scouts nach Portugal entsandt, um das junge Talent entsprechend beobachten zu können.

Und nun bekommen sie offenbar Konkurrenz: Dauerrivale Borussia Dortmund soll laut der portugiesischen Sportzeitung Record BVB-Chefscout Sven Mislintat nach Portugal geschickt haben, um den Rechtsverteidiger unter die Lupe zu nehmen. Laut dem Bericht soll er begeistert gewesen sein.

Semedo-Transfer: Es gibt ein entscheidendes Hindernis

Doch sowohl für die Bayern, als auch für Borussia Dortmund gibt es bei Semedo wohl ein großes Hindernis. Der Nationalspieler hat zwar eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, doch selbige beläuft sich laut transfermarkt.de auf rund 60 Millionen Euro. Dass Borussia Dortmund eine derart hohe Ablösesumme stemmen kann, ist schwerlich vorstellbar. Und ob die Bayern für einen Lahm-Nachfolger so tief in die Tasche greifen wollen, darf ebenfalls bezweifelt werden.

Fest steht nur, das Rennen um Nelson Semedo ist gerade erst eröffnet worden. Ob der FC Bayern und Borussia Dortmund sich dabei ins Gehege kommen werden, darf mit Spannung erwartet werden.

