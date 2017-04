„Jetzt ist der Moment zu feiern“ - Reaktionen zum Meistertitel

Die Bayern freuen sich über den fünften Meistertitel in Folge.

Wolfsburg - Der FC Bayern schlägt den VfL Wolfsburg mit 6:0 und sichert sich die fünfte Meisterschaft in Folge. Die Stimmen zur meisterlichen Partie der Roten.

Drei Tage nach dem frustrierenden Pokal-Aus gegen Borussia Dortmund (2:3) nutzten die Bayern einen Patzer von Verfolger RB Leipzig und gewannen damit die erste Trophäe nach dem Abgang von Pep Guardiola.



Die Roten überrollen den VfL Wolfsburg mit einem furiosen 6:0 und sichern sich damit den 27. Meistertitel ihrer Geschichte sowie den fünften Titel in Folge. Wir haben hier für Sie die Stimmen zum Meistertitel der Bayern.

Die Stimmen zum Sieg über den VfL Wolfsburg und zum Meistertitel

Karl-Heinz Rummenigge (Vorstandsvorsitzender FC Bayern): „Ich habe 10 Jahre bei Bayern gespielt und war zwei Mal Meister, wir werden hier fünf Mal in Folge Meister. Das ist herausragend. Die Meisterschaft ist der ehrlichste Titel. Ingolstadt wünsche ich natürlich das Beste für den Kampf gegen den Abstieg, sie haben ja gegen Leipzig dafür gesorgt dass wir hier Meister werden können.“

... über sein Halbzeit-Bier: „Wir haben zur Halbzeit mit 3:0 geführt das war relativ entspannt. Dann haben wir etwas vorgeglüht und schon ein bisschen gefeiert. Wir werden dann noch gemeinsam mit den Fans ein großes Fest feiern. Das ist schon außergewöhnlich.“

...über das Triple: „Ich erinnere immer daran dass wir 117 Jahre alt sind. Da ist es uns einmal gelungen das Triple zu holen. Wir sollten da nicht zu arrogant sein mit dem Anspruch.“

Philipp Lahm (Kapitän FC Bayern): „Ich hab das schon genossen, da muss ich ehrlich sein. Es ist schön! Großer Verdienst der Mannschaft. Vier Tage vor Schluss deutscher Meister werden, es ist nicht selbstverständlich so durchzumarschieren.“

...über den Umbruch bei den Bayern: „Im Sommer fallen zwei Alte weg, ein Umbruch kommt also so oder so. Wenn man die ersten Minuten sieht, da hat man das wahre Wolfsburg gesehen. Sie standen defensiv gut und hatten auch zwei ganz ordentliche Möglichkeiten. Dann haben wir aber die Tore gemacht, dann wird es eben schwer für Wolfsburg.“

...über die besten Momente seiner Karriere: „Es gab viele Highlights. Man darf nicht vergessen, das erste Mal Bundesliga spielen und die erste Meisterschaft sind einfach besonders. Die Tripple-Saison. Auch das erste Spiel in der Bundesliga für Stuttgart, das erste Spiel in der CL, die Erlebnisse mit der Mannschaft, den Trainern, den Betreuern. Da gibt es intensive Tage, Wochen, Monate, Jahre.

...sein Karriereende: „Ich hab schon nach dem Pokal-Halbfinale versucht nach vorne zu schauen. Ich will meine Karriere ja in guter Erinnerung behalten und alles genießen. Ancelotti hat mir schon das ein oder andere Mal gesagt dass ich weiter machen soll. Ich hab aber einfach ein Gefühl, mein Gefühl trügt mich eigentlich nie.“

...den anstehenden Umbruch bei Bayern: „Ich glaube nicht dass es einen großen Knall geben wird. Ansonsten steht der Kader, vielleicht werden zwei drei Spieler dazu geholt.“

...die anstehenden letzten Momente seiner Karriere: „Ich will die letzten Wochen jetzt einfach genießen. Der Meistertitel ist in der Tasche, ich freu mich auf die Allianz Arena und die Fans, und dann am letzten Spieltag werden viele Leute die mich jahrelang begleitet haben dabei sein, Familie Freunde, da freue ich mich drauf. Man muss einfach dankbar sein für solche Erlebnisse und auch immer an Mitspieler, Trainer und Betreuer denken, das vergisst man ja leicht.“

Carlo Ancelotti (Trainer FC Bayern): „Ich bin sehr glücklich. Wir haben den Sieg verdient. Es war eine fantastische Erfahrung. Wir haben einen sehr guten Job gemacht in der Bundesliga. Ich will den Fans und dem fantastischen Klub danken. Ich bin sehr glücklich hier zu sein und mit diesen tollen Spielern zu arbeiten. Wir haben tollen Fußball gezeigt. Jetzt ist der Moment um zu feiern.“

...über die Motivation seiner Spieler: „Ich habe einige frische Spieler eingewechselt. Die Motivation war sehr hoch, weil Leipzig ja nur Unentschieden gespielt hat.

...wie sich der Titel nach der Pokalschlappe anfühlt: „Ich weiß nicht ob das jetzt Genugtuung ist. Wir hätten besser sein können. Manchmal hat das Glück gefehlt, manchmal waren wir nicht gut genug. Wir können das nächste Saison besser machen.“

...über den Verein: „Der Klub hat mich in guten und schlechten Momenten immer unterstützt. Das ist das beste Umfeld für einen Trainer um zu arbeiten. Daher danke ich Kalle und Uli, sie sind ein fantastisches Paar für diesen Klub. Und ich bin sehr glücklich hier zu sein. Ich fühle mich heimisch in der Bayern-Familie. Denn dieser Klub ist eine Familie.“

Andries Jonker (Trainer VfL Wolfsburg): „Glückwunsch an die Bayern zur hochverdienten Meisterschaft. Wir haben uns viel vorgenommen, aber nach einer halben Stunde haben wir sehr stark nachgelassen. Das war nicht gut von uns. Das tut sehr weh, gerade wenn du vor so einer Kulisse spielst. Aber wir machen weiter und werden uns ab Dienstag sehr konzentriert auf unser nächstes Spiel vorbereiten."



Mario Gomez (Stürmer VfL Wolfsburg): „Es war schwierig. Wir wissen alle dass es gegen Bayern so sein kann. Wir haben es uns aber anders vorgenommen. Mit dem Gegentor sind wir komplett eingebrochen, Selbstvertrauen und Glauben gingen verloren. Am Ende raus war es gefühlt wie Männerfußball gegen Jugendfußball. Wir müssen jetzt den Ball flach halten. Wir haben gegen Bayern verloren. Jetzt haben wir noch drei Spiele. Dass es am Ende ein 0:6 wird ist bitter. Einige haben wohl noch nicht verstanden, dass es auch um das Torverhältnis geht.“

...über die Personalsituation: „Wir können jammern oder den Kopf hochnehmen. Wir haben das Personal in der Bundesliga zu bleiben und das werden wir auch schaffen. Fußball ist eben so. Es geht weiter. In drei Spielen können wir das klar machen und die sind dann auch der Gradmesser.“

Stimmen aus Sport und Politik zum Meistertitel der Bayern

Reinhard Grindel (DFB-Präsident): „Mit dem fünften Meistertitel in Folge hat der FC Bayern München seine beeindruckende Serie in der Bundesliga weiter ausgebaut und erneut ein Stück Fußballgeschichte geschrieben. Besondere Glückwünsche gehen an unsere Nationalspieler im Dress der Bayern und an unseren Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm, der seine außergewöhnliche Karriere mit einem weiteren Meistertitel beendet.“



Joachim Löw (Bundestrainer): „Glückwunsch an den FC Bayern zum verdienten und souveränen Gewinn der Meisterschaft, besonders an Trainer Carlo Ancelotti und die Spieler. Auch in dieser Saison hat Bayern die Liga dominiert und frühzeitig den Titel eingefahren, das ist außergewöhnlich und belegt die hohe Qualität."



Oliver Bierhoff (Nationalmannschaftsmanager): „Der FC Bayern setzt sich selbst immer die höchsten Ziele, national wie international. Der Bundesliga haben sie auch in diesem Jahr wieder ihren Stempel aufgedrückt und sind das Maß der Dinge. Das verdient größten Respekt und höchste Anerkennung. Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und dem gesamten Klub kann man dazu nur gratulieren."



Rainer Koch (DFB-Vize-Präsident): „Die Basis für die Ansprüche und künftige Erfolge muss jedes Jahr in der Bundesliga gelegt werden. Und hier haben die Münchner mit der fünften deutschen Meisterschaft in Folge wieder Historisches geleistet. Das verdient größten Respekt."



Horst Seehofer (Ministerpräsident Bayern): „Mit einem fulminanten Sieg haben sich die Bayern erneut die Spitzenstellung in der Bundesliga gesichert. Die Meisterschaft schon heute haben auch ein wenig die Schanzer ermöglicht. Denn wenn's drauf ankommt, ist auf die Ingolstädter Verlass! Hoffentlich auch in der nächsten Bundesligasaison.“

Lothar Matthäus (Sky-Experte): „Der FC Bayern ist der verdiente Meister. Die Körpersprache des FC Bayern war heute richtig. Die Mannschaft und der Trainer stehen zusammen. Das ist die wichtigste Erkenntnis der letzten zehn Tage. Das ist das Zeichen, dass der FC Bayern braucht. Ich wünsche dem FC Bayern viel Glück und möchte gratulieren. Fünf Meistertitel in Folge, das hat noch keiner in Deutschland geschafft. Ich hoffe, dass sie richtig die Sau rauslassen in den nächsten Wochen.“

