FC Bayern II: Grant-Leon Ranos gelingt Doppelpack bei Debüt für A-Nationalmannschaft

Von: Jörg Bullinger

Traumdebüt für Armenien: Grant Leon Ranos erzielte beide Treffer bei seinem ersten Einsatz für die A-Nationalmannschaft. © Imago Images / Hrach Khachatryan

Grant-Leon Ranos hat in seinem ersten Spiel für Armenien doppelt getroffen. Am Freitagabend ist er wieder in der Regionalliga Bayern gefordert.

München - Das nennt man dann wohl einen Einstand nach Maß. Grant-Leon Ranos, Torjäger des FC Bayern II in der Regionalliga, hat bei seinem Debüt für Armeniens A-Nationalmannschaft voll eingeschlagen. Beim Freundschaftsspiel gegen Zypern am Dienstagabend stand der 19-Jährige in der Startelf und traf beim 2:2 zweimal.

Binnen acht Minuten drehte er einen 0:1-Rückstand per Doppelpack in eine 2:1-Führung. „Erstes Spiel, erste Tore! Was für ein Gefühl“, ließ der Mittelstürmer, der sich erst Mitte März dazu entschlossen hatte, zukünftig für das Heimatland seines Vaters aufzulaufen, bei Instgram seiner Freude freien Lauf.

Grant-Leon Ranos: Torjäger des FC Bayern II glänzt auch als Nationalspieler Armeniens

Damit bestätigte der Jung-Nationalspieler seine starke Form in dieser Saison. Im Regionalliga-Team des FC Bayern ist Ranos mit 14 Toren treffsicherster Spieler im Team von Trainer Holger Seitz. Am Freitagabend kann er seine Goalgetter-Qualitäten dann bereits wieder im Liga-Alltag unter Beweis stellen. Die U23 eröffnet den 30. Spieltag mit dem Derby beim SV Heimstetten (ab 19 Uhr im Live-Ticker).

Ranos kam 2018 aus der Nachwuchsabteilung von Borussia Dortmund an die Isar. Sein Vertrag an der Säbener Straße läuft am Saisonende aus. In den kommenden Wochen wird der Stürmer deshalb versuchen, sich mit guten Leistungen für andere Klubs oder eine Verlängerung an der Isar interessant zu machen.

Torjäger Grant-Leon Ranos könnte mit dem FC Bayern II noch in den Aufstiegskampf zur 3. Liga eingreifen

Möglichkeiten hat Ranos noch genug, denn die U23 kann mit etwas Glück sogar noch in den Aufstiegskampf zur 3. Liga eingreifen. Die SpVgg Unterhaching führt die Tabelle souverän an, doch den Klub plagen Geldsorgen. Ob der Verein aus der Vorstadt aufsteigen kann und darf, entscheidete sich erst Mitte April.

Der Tabellenzweite Würzburger Kickers hat zehn Spieltage vor Saisonende zwar neun Punkte Vorsprung auf die kleinen Bayern, doch im neuen Jahr läuft es bei den Unterfranken nicht. Aus den bisherigen fünf Partien holte die Elf Marco Wildersinn nur einen Sieg. Am 5. Mai kommt es in Würzburg zum direkten Duell. (Jörg Bullinger)