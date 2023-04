FCB auf Stürmersuche

Der FC Bayern sucht händeringend nach einem Mittelstürmer von internationalem Format. So einer wäre Romelu Lukuaku. Aber der Inter-Star ist keine Option für Brazzo.

München – Der FC Bayern ist auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Das ist keine wirklich neue Nachricht, denn spätestens seit den schwachen Leistungen in den vergangenen Wochen ist klar: Hasan Salihamidzic sucht einen Weltklasse-Neuner!

Der Haken an der Sache: Der Markt für eine solche Verstärkung ist sehr überschaubar. Harry Kane, Randal Kolo Muani oder Victor Osimhen wurden mit dem Rekordmeister bereits in Verbindung gebracht. Alle drei Angreifer dürften bis zu 100 Millionen Euro Ablöse kosten.

Name: Romelu Menama Lukaku Bolingoli Geburtsdatum: 11. Mai 1993 (29 Jahre) Verein: Inter Mailand (Vertrag bis 2023) Position: Mittelstürmer Marktwert: 40 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

FC Bayern ist auf Stürmersuche: Kane, Osimhen oder doch Lukaku?

Viel Geld für die Münchner! Zudem ist noch nicht einmal klar, ob Kane überhaupt die Premier League verlassen will oder Osimhen vom SSC Neapel nicht lieber dorthin wechseln möchte. Bei Kolo Muani scheinen die Bayern-Bosse noch nicht restlos überzeugt. Ähnlich wie bei Niclas Füllkrug, der von einem Engagement an der Isar aber nicht abgeneigt scheint.

Nun kursiert ein weiterer prominenter Name durch München: Romelu Lukaku. Der belgische Angreifer wird Inter Mailand im Sommer wieder verlassen, wie die Gazzetta dello Sport berichtet. Lukaku soll zum FC Chelsea zurückkehren, wovon er zuletzt ausgeliehen war.

+ Auch wenn der FC Bayern auf der Suche nach einem Stürmer ist: Romelu Lukaku wäre keine Option für Brazzo. © IMAGO / Lackovic / Marco Canoniero

Lukaku zum FC Bayern? Warum der Inter-Star für Brazzo keine Option ist

Könnte Brazzo da nicht dazwischengrätschen? Nein! Zwar würde Lukaku mit seiner Physis und seinem Torinstinkt perfekt in das Raster der Bayern passen. Allerdings ist auszuschließen, dass Lukaku nach München wechselt. Der Grund? Thomas Tuchel.

Lukaku spielte in der Saison 2021/22 für die Blues unter Tuchel, kam dort mit dem heutigen Bayern-Coach aber gar nicht klar. „Physisch geht es mir gut. Ich bin nur nicht glücklich mit der Situation, aber das ist normal“, sagte der 29-Jährige im Dezember 2021 über seine Situation an der Stamford Bridge: „Der Trainer hat entschieden, ein anderes System zu spielen, aber ich darf nicht aufgeben und muss weiterarbeiten und mich wie ein Profi verhalten“.

Lukaku und Tuchel beim FC Bayern? Eine unmögliche Konstellation

Lukaku machte anschließend deutlich, dass er lieber wieder für Inter spielen möchte. „Ich habe immer gesagt, dass ich Inter liebe und dass ich wieder für sie spielen werde. Das hoffe ich wirklich. Ich habe mich in Italien verliebt“, sagte der bullige Stürmer damals.

Das schmeckte Tuchel gar nicht. Er zeigte sich damals „überrascht“ über die Lukaku-Aussagen. Im Januar darauf musste Tuchel gehen, Lukaku aber fand auch unter Graham Potter nicht in die Spur und kehrte anschließend im Sommer 2022 zurück zu seiner Liebe Inter. Doch auch dort wurde er nun nicht glücklich.

So verlockend die Name Romelu Lukaku beim FC Bayern auch wäre, ein Wechsel wäre noch überraschender als ein Weiterkommen der Münchner in der Champions League gegen ManCity ... (smk)

