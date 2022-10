„Erschreckend, wie man da pfeifen kann“: Bayern-Torwart Ulreich tobt wegen Schiedsrichter

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern kassiert gegen Mainz zwei Gegentore. Torhüter Sven Ulreich hält zwar einen Elfmeter, kann die Entscheidung der Schiedsrichter aber überhaupt nicht nachvollziehen.

München – Der FC Bayern sehnt seit Wochen die Rückkehr von Manuel Neuer herbei, der Torwart fällt mit einer Prellung des Schultereckgelenks aus. Doch auch ohne ihren Kapitän läuft es für die Bayern optimal. Das 6:2 gegen Mainz in der Bundesliga war schon der sechste Sieg in Folge.

An der Serie hat auch Ersatzkeeper Sven Ulreich seinen Anteil, der in allen Partien anstelle von Neuer das Tor hütete. Bei beiden Mainzer Toren stand der 34-Jährige aber im Blickpunkt. Vor allem der erste Gegentreffer, dem ein verursachter Elfmeter von Ulreich vorausging, ärgerte den Torwart. Ulreich wettert gegen die Schiedsrichter.

Sven Ulreich Geboren: 3. August 1988 (Alter 34 Jahre), Schorndorf Verein: FC Bayern Position: Torwart Aktuelle Saison: 7 Spiele, 6 Gegentore, 4-mal zu null

FC Bayern: Sven Ulreich verursacht und hält Elfmeter gegen Mainz

Ulreich hielt beim Stand von 3:0 für den FC Bayern einen Foulelfmeter des Mainzers Jonathan Burkardt. „Warum nicht auch mal stehen bleiben“, verriet der Torwart im Anschluss in der Mixed Zone der Allianz Arena. Im Videostudium sei auffällig gewesen, das der Stürmer oft in die Mitte geschossen habe. Ulreich blieb stehen und lenkte den Ball mit einer Hand über den Kasten.

Blöd nur, dass seine Vorderleute bei der folgenden Ecke nicht wachsam waren und das 3:1 durch Silvan Widmer kassierten. „Natürlich war es bitter, dass wir nach dem Elfmeter beim Eckball nicht konzentriert waren und das Tor bekamen“, ärgerte sich Ulreich. Vielmehr wurmte ihn jedoch die Entstehung zum Elfmeter.

Bayern-Torwart Sven Ulreich protestiert gegen die Elfmeterentscheidung des Schiedsrichters. © Frank Hoermann/Imago

Sven Ulreich: Bayern-Torwart wettert wegen Elfmeter gegen Schiedsrichter

„Für mich unerklärlich, wie da ein Schiedsrichter Elfmeter pfeifen kann. Das ist schon erschreckend, dass man da so pfeifen kann, vor allem wenn man es sich nochmal anschaut, dann ist es noch wilder“, wetterte Ulreich gegen Schiedsrichter Benjamin Cortus und VAR Markus Schmidt. Was war passiert? Bei einer Ecke sprang Ulreich Richtung Ball und erwischte stattdessen den hinter ihm lauernden Burkardt mit der Hand im Gesicht. Den Ball hat er zuvor womöglich leicht touchiert.

„Ich habe den Kontakt am Handschuh. Auch wenn ich den Kontakt nicht hätte, gehe ich ganz normal zum Ball, das ist wie eine Kopfballaktion, wenn beide zum Kopfball hochgehen. Das ist keine Absicht“, erklärte Ulreich seine Sicht der Dinge. Absicht ist jedoch nicht entscheidend bei Foulspielen. Der Schiedsrichter kam nach mehrmaliger Video-Ansicht der Szene zur Elfmeterentscheidung.

FC Bayern: Ulreich warnt vor Einschränkung im Torwartspiel

„Er hat nur gesagt, dass ich nicht am Ball war. Ich habe gesagt, dass ich auf meinem Handschuh einen Kontakt gespürt habe. Ich habe ihm auch gesagt, selbst wenn ich nicht am Ball war, ich gehe ja nicht mit der Faust in den Mann rein. Ich sehe ihn hinter mir ja gar nicht, ich bin in der Luft“, echauffierte sich Ulreich, der zudem die vermehrt eingeschränkten Rechte des Torwartspiels anprangerte.

„Nicht nur weil es mich betrifft, aber der Torwart darf ja mittlerweile schon gar nichts mehr. Der Torwart darf nicht rauskommen, kein Körperkontakt haben, darf beim Elfmeter nicht mal einen Zentimeter vor der Linie stehen“, sagte Ulreich, der eine gefährliche Entwicklung erkennen will. „Irgendwann müssen wir mal aufpassen, dass wir nicht in irgendwelche Regeln verfallen, wo der Torhüter gar nichts mehr machen darf.“

FC Bayern: Ulreich verschuldet zweites Gegentor gegen Mainz

Das zweite Gegentor nahm Ulreich hingegen voll auf seine Kappe. „Ich wollte nicht den einfachen Ball spielen, ich wollte den schwierigeren Ball spielen durch die Mitte, weil das einfach auch Spaß macht, wenn man dann geil rauskombinieren kann“, meinte der Bayern-Torwart.

Die Mainzer haben den Plan geahnt und konnten durch Marcus Ingvartsen auf Vorlage von Delano Burgzorg verkürzen. „Der Stürmer hat damit gerechnet, das ist natürlich bitter. Aber wie gesagt, bei einem 5:1 probiert man doch andere Dinge aus, als wenn es 2:1 steht. Es ist natürlich blöd ein Gegentor zu bekommen, aber in dem Fall nicht so wild.“

FC Bayern: Ulreich kündigt Neuer-Comeback vor WM an

Gegen Inter in der Champions League wird Ulreich zum siebten Mal im Tor den verletzten Manuel Neuer vertreten. Danach könnte es wieder zur Ablösung kommen. „Manu ist auf einem guten Weg der Besserung. Es ist wirklich so, dass man da von Tag zu Tag schauen muss. Er macht aber gute Schritte in die richtige Richtung“, sagte der Vertreter.

Die WM sei für Neuer nicht in Gefahr. „Ich gehe davon aus, dass er noch vor der WM Spiele machen wird und er eine hervorragende WM spielen wird.“ Auch Ex-Bayern-Torwart und Vorstandsboss Oliver Kahn sprach über die WM-Sorgen bei Neuer. (ck)