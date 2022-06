FC Bayern: Zweitligist buhlt um Offensivmann Scott

Sein Abschied? Christopher Scott steht wohl kurz vor einem Wechsel. Wohin, ist noch unklar. © IMAGO/Peter Hartenfelser

Der 20-jährige Christopher Scott spielte in der letzten Saison keine Rolle unter Julian Nagelsmann. Jetzt soll Fortuna Düsseldorf sich um eine Verpflichtung bemühen.

München - Der FC Bayern München könnte das nächste Talent verlieren. Christopher Gavin Scott kam 2020 aus der Jugendabteilung von Bayer Leverkusen zum Campus. Der gebürtige Kölner, der als Siebenjähriger in die Leverkusener Jugend gewechselt ist, kam für die Bayern Amateure in zwei Spielzeiten auf 48 Liga-Einsätze, in denen er neun Tore und 13 Assists verbuchte.

Für die Profis des FC Bayern lief er lediglich unter Hansi Flick zweimal nach Einwechslung auf. Julian Nagelsmann setzte in der letzten Saison nicht auf ihn. Nun möchte Scott den nächsten Schritt wagen. Laut „Sky“ soll Fortuna Düsseldorf ein Auge auf den 20-Jährigen geworfen haben.

Düsseldorf heißer Anwärter - Scotts Vertrag läuft aus

Der Zweitligist bastelt weiter an seinem Kader und braucht noch Tempo fürs zentrale Mittelfeld. Da kommt Scott genau richtig, denn bei den Amateuren spielte er meistens auf der „Achter“-Position. Dort erzielte er in der vergangenen Saison in 24 Einsätzen sieben Tore und legte noch sechs weitere Treffer vor.

Zusätzlich läuft der Vertrag von Scott im Sommer aus. Die Bayern haben allerdings die einseitige Option auf eine Vertragsverlängerung bis 2023. Die Düsseldorfer wollen Scott aber unbedingt und haben schon Verhandlungen aufgenommen.

Doch der Zweitligist ist nack Sky-Informationen nicht der einzige Verein, der Interesse an Scott hat. Auf der Insel gibt es gleich mehrere Vereine, die an der Verpflichtung des Mittelfeldspielers dran sind. Einer davon ist der schottische Verein Celtic Glasgow. Auch der FC Brentford aus der Premier League ist bemüht um ihn. (Tim Hempfling)