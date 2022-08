Entscheidung gefallen: Bayern-Talent erhält keine Freigabe und soll sich beweisen

Von: Stefan Schmid

Es gab hochklassige Interessenten an Josip Stanišić, doch die Wechselfreigabe vom FC Bayern wurde nun endgültig verwehrt. Er darf und will sich weiter beweisen.

München – Die Gerüchte um einen Abgang von Rechtsverteidiger Josip Stanišić in den letzten Tagen des Transferzeitraums hielten sich hartnäckig und auch an potenziellen Abnehmern soll es nicht gemangelt haben, doch nun verweigern die Bayern der Nachwuchshoffnung die Freigabe. Kein Problem für den Kroaten, der trotz prominenter Konkurrenz im FCB-Kader den Kampf um Einsatzzeiten annehmen will. Andere Spieler stehen dagegen weiterhin auf der Streichliste von Hasan Salihamidžić.

FCB-Entscheider bauen weiterhin auf Talent Stanišić

Wie der Kicker berichtet, sollen drei erstklassige Vereine wegen Stanišić beim FC Bayern vorstellig geworden sein. Darunter zwei Vereine aus der Premier League und ein Bundesliga-Team, die nun aber allesamt ihre Suche nach einem Rechtsverteidiger fortsetzen müssen. Denn: Die Verantwortlichen des Rekordmeisters rund um die Transferentscheider Marco Neppe und Hasan Salihamidžić wollen das junge Talent in den eigenen Reihen behalten.

Damit ist nicht weniger verbunden als die Hoffnung, dass das Defensiv-Talent den Durchbruch beim deutschen Branchenprimus schaffen kann. Und auch Stanišić selbst soll gewillt sein, sich dem Konkurrenzkampf mit Neuzugang Noussair Mazraoui um den ersten Platz hinter dem gesetzten Benjaman Pavard zu stellen. Damit wartet ein hartes Stück Arbeit auf den 22-jährigen, der diese Saison erst 29 Einsatzminuten in der Bundesliga für sich verbuchen konnte. Bereits letzte Saison konnte er erstmals Champions-League-Luft schnuppern, in der Königsklasse droht ihm mit dem FCB diese Saison eine Hammergruppe.

Stanišić bleibt – andere FCB-Profis könnten noch gehen

Dass Stanišić, dessen Vertrag an der Säbener Straße noch bis 2025 läuft, zumindest bis zum Winter weiter im Bayern-Aufgebot stehen wird, ist damit fixiert. Allerdings sind die Transferplanungen bei den Münchner keineswegs abgeschlossen. Auch wenn der Wechsel von Konrad Laimer aufgrund eines zu niedrigen Angebots geplatzt ist, könnte sich sowohl bei den Abgängen als auch bei den Zugängen noch etwas tun.

Speziell für die Kaderbreite könnte Hasan Salihamidžić noch ein Schnäppchen von der Ablösefrei-Liste schießen. Wahrscheinlich ist aber, dass noch der ein oder andere Abgang vermeldet werden kann, da nicht alle Talente so nah an der ersten Mannschaft dran sind wie Josip Stanišić. Dabei soll es sich vor allem um angestrebte Leihen handeln, die Spieler aus der zweiten Reihe zu mehr Spielpraxis verhelfen sollen. (sch)