Bayerns Suche nach neuen Juwelen – diese Talente können den Sprung zu den Profis schaffen

Von: Philipp Kessler

Teilen

Die Stars wie Thomas Müller und Manuel Neuer altern immer mehr. Doch welche Talente aus dem Campus des FC Bayern kommen nach?

München – In der Nachspielzeit des Testspiels zwischen dem FC Bayern München und dem FC Liverpool sorgte ein Youngster des deutschen Rekordmeisters für Aufsehen. Der erste 20-jährige Frans Krätzig erzielte mit einer wunderbaren Direktabnahme den 4:3-Siegtreffer für die Bayern.

Jamal Musiala Geboren: 26. Februar 2003 (Alter 20 Jahre), Stuttgart Bisherige Vereine: FC Southampton, FC Chelsea, FC Bayern München Marktwert: 110 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Hainer möchte mehr Talente beim FC Bayern integrieren – Hoffnungen in Freund

Über den eigenen Nachwuchs eine Weltkarriere bei den Profis starten. Das ist nicht nur der große Wunsch der vielen Talente am Campus des FC Bayern, sondern auch der der Bosse des deutschen Rekordmeisters. Wohlwissend, dass der Durchbruch im Münchner Starensemble freilich schwieriger ist, als anderswo.

„Wir müssen talentierte Spieler früh genug an den Campus holen und sie so entwickeln, dass sie echte Alternativen in unserem Bundesliga-Kader werden können“, betonte Präsident Herbert Hainer (69) jüngst bei tz.de. „Es ist ganz klar unser Ziel, dass der Campus noch effizienter wird.“ Eine tragende Rolle soll dabei ab September auch Bayerns neuer Sportdirektor spielen. Christoph Freund (46) hat bereits bei Red Bull Salzburg bewiesen, dass er Talente nicht nur an Bord holen, sondern anschließend auch mit einem klaren Plan zu Stars entwickeln kann.

Herbert Hainer wünscht sich mehr Talente vom Campus des FC Bayern. © IMAGO / ActionPictures; IMAGO / AFLOSPORT

Wer folgt beim FC Bayern auf Musiala?

Dem FC Bayern gelang dies zuletzt in allergrößter Manier bei Jamal Musiala (20), der 2019 für 250 000 Euro Ablöse aus der U18 des FC Chelsea nach München gelockt wurde. Stellt sich die Frage: Welcher der aktuellen Juwele hat denn das Zeug zum neuen Shootingstar des deutschen Rekordmeisters?

Insider trauen Jonathan Asp Jensen (17) einen großen Entwicklungssprung zu. Der Däne wechselte 2022 laut transfermarkt.de für 1,2 Millionen Euro vom FC Midtjylland an den Campus. In der Vorsaison wurde er hauptsächlich in der U17 eingesetzt. Im April schaffte Asp Jensen den Sprung zur U19. Der offensive Mittelfeldspieler gilt als technisch versiert, ist lauffreudig und hat ein großes Spielverständnis. Körperlich erinnert er Beobachter sogar an Musiala in seinen jüngeren Jahren.

Laimer, Keita, Sesko, Grimaldo und Co.: Top-Transfers der Bundesligisten zur Saison 2023/24 Fotostrecke ansehen

Die Talente des FC Bayern

Neben Asp Jensen und den drei aktuellen deutschen U17-Europameistern Max Schmitt (Torhüter), Robert Ramsak (Stürmer) sowie Maximilian Hennig (Linksverteidiger) haben auch zwei Spanier großes Potenzial. Mittelfeldspieler Javier Fernandez (16) ist technisch gut, vor allem aber physisch stark und spielintelligent. Linksverteidiger Adam Aznou (17) ist auf der Außenbahn flexibel einsatzbar, ist flink, technisch versiert und schlägt gute Flanken. Nach einer Adduktorenverletzung ist er wieder fit und für die U19 eingeplant.

Einen weiteren spannenden Spieler konnte der FC Bayern im Sommer auch für seine U17 verpflichten. Ljubo Puljic (16) kam dem Vernehmen nach für 2,8 Mio. Euro Ablöse vom kroatischen Club NK Osijek. Der Innenverteidiger ist dominant, zweikampfstark und bringt eine gute Mentalität mit.