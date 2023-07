Kuriose Hunde-Vorfälle bei Bayern-Testspiel am Tegernsee

Vierbeiner brauchen Hilfe

Beim Testspiel des FC Bayern gegen den FC Rottach kam es zu einem kuriosen Hunde-Vorfall.

Beim Testspiel des FC Bayern am Rande des Trainingslagers am Tegernsee gab es einen Hunde-Vorfall. Zwei Vierbeiner waren in Autos eingesperrt.

Rottach-Egern – Hunde-Vorfall am Tegernsee!

Während der FC Bayern im Zuge des Trainingslagers am Tegernsee sein erstes Testspiel der Saison gegen den FC Rottach bestritt, kam es zu einem fast schon dramatischen Zwischenfall mit zwei Vierbeinern: Kurz vor der Partie wurde eine Durchsage gemacht, dass bei hochsommerlichen Temperaturen ein Hund in einem Auto sitze – und die Fenster geschlossen seien.

Hunde-Chaos bei Bayern-Testspiel am Tegernsee

„Bitte holen Sie ihren Hund aus dem Auto, bevor es andere tun“, sagte der Stadionsprecher des FC Rottach. Traurigerweise reagierte der Besitzer des Fahrzeugs nicht, da es sich offenbar um einen italienischen Hundehalter handelte.

Daraufhin wurde kurz nach Anpfiff der Partie (der FC Bayern führte bereits nach sieben Minuten 4:0, 2x Musiala, 1x Gnabry und 1x Tel) abermals eine Durchsage gemacht. Da es sich um ein italienisches Auto handelte, wo ein Hund eingesperrt war, versuchte sich der Stadionsprecher auf Italienisch, was aber nicht so gut funktionierte, weil er „Hund“ mit „Bello“ übersetzte.

FC Bayern gegen FC Rottach: Italiener macht Durchsage wegen Hund

Daher musste der Physiotherapeut des FC Bayern ran und machte im perfekten Italienisch die Durchsage, dass der Fahrer des Wagens bitte umgehend seinen Hund aus dem Wagen holen solle.

Kurz vor der Pause dann die dritte Durchsage! Dieses Mal fand man einen Hund in einem österreichischen Auto (Kufstein) eingesperrt. Wieder bat der Stadionsprecher, der aufgrund der vielen Bayern-Tore eigentlich genügend zu tun hatte, darum, den Vierbeiner bei diesen Temperaturen aus dem Auto zu holen.

Bei schwülen 25 Grad hätte es für den Hund noch lebensbedrohlich werden können. Ob die Hunde letztlich befreit wurden, war zur Halbzeit der Partie noch nicht geklärt. (smk)