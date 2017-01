Thiago trainiert wieder

München - Die Spieler des FC-Bayern trainierten heute trotz eisiger Kälte unter freiem Himmel. Auch Mittelfeldmann Thiago stand nach seiner Verletzung wieder auf dem Rasen.

Die Bayern-Profis dürften die milden Temperaturen beim Trainingslager in Katar vermisst haben. Bei Temperaturen weit unter null Grad trainierten sie heute an der Grünwalder Straße. Auch Thiago Alcántara war nach seiner Oberschenkelverletzung wieder auf dem Platz und trainierte individuell.

Thiago hatte sich im Trainingslager in Katar eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen. Er war daraufhin vorzeitig aus Doha abgereist, auch um bei seiner hochschwangeren Frau zu sein. "Das kann leider passieren", sagte der Trainer Carlo Ancelotti am Rande des Trainingslagers der Bayern in Doha/Katar, "ich hoffe, dass er nicht so lange ausfällt, drei Wochen vielleicht."

Heute konnte Thiago nun zum ersten Mal wieder auf dem Rasen trainieren. Er absolvierte neben schnellen Laufeinheiten auch Übungen am Ball. Der 25-Jährige scheint auf dem besten Weg zu sein seinem Trainer im Champions-League-Spiel gegen Arsenal am 15. Februar wieder helfen zu können.

rs