Tuchel entschuldigt sich bei Bayern-Star Müller für „Denkfehler“

Von: Florian Schimak

Teilen

Der FC Bayern trifft nach dem Hexenkessel in Istanbul am Samstag in der Allianz Arena auf Darmstadt 98. Wie stellt Trainer Thomas Tuchel auf?

München – Am Samstag ist es endlich so weit: Manuel Neuer wird in den Kasten beim FC Bayern zurückkehren. Wie Thomas Tuchel auf der PK vor dem Spiel gegen Aufsteiger Darmstadt 98 bestätigte, darf sich der Captain auf sein Comeback freuen.

„Es ist eine besondere Situation. Ich spüre seine Vorfreude und seine Klasse.“, so der Bayern-Coach am Freitagmittag im Pressestüberl an der Säbener Straße über die Rückkehr des Keepers: „Er genießt das gerade und er kann stolz auf sich selbst sein. Er soll es genießen, und das wird ihn stark machen“.

Thomas Müller Geburtsdatum: 13. September 1989 (34 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2024) Position: Hängende Spitze Marktwert: 12 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Bayern-Aufstellung gegen Darmstadt 98: Manuel Neuer feiert sein Comeback

Ansonsten hat sich die personelle Lage beim Rekordmeister wenig entspannt. Für die Partie fallen Dayot Upamecano, Raphaël Guerreiro, Leon Goretzka und letztlich doch noch Serge Gnabry aus. „Er ist leider krank geworden, er fällt aus“, so Tuchel: „Ansonsten wäre er eine Option für den Kader gewesen.“

Mehr als „nur“ eine Option für den Kader war zuletzt auch Thomas Müller, der seit der Länderspielpause auf lediglich zwei Einsatzminuten kommt. In Istanbul gegen Galatasaray saß der Routinier 90 Minuten auf der Bank. Diesbezüglich entschuldigte sich Tuchel aber bei Müller und sprach dabei von einem „Denkfehler“.

Thomas Tuchel entschuldigte sich am Freitag für die Nichteinwechslung von Thomas Müller in Istanbul. © IMAGO / Ulrich Wagner / Eibner

Thomas Tuchel entschuldigt sich für „Denkfehler“ bei Thomas Müller

Man habe Müller kurz vor dem Treffer zum 2:1 bereits einwechseln wollen, dann aber fiel umgehend das 3:1 „und dann wollte ich Thomas nicht mehr bringen, weil ich das Gefühl hatte, es sieht dann so aus, als würde ich ihn erst jetzt bringen“, erklärte Tuchel.

Dass dies Müller wohl gar nicht geschmeckt haben muss, ließ der Coach durchblicken: „Das hat sich für mich komisch angefühlt, kam aber bei ihm komplett anders an“, so Tuchel: „Das nehm ich auf meine Kappe“.

Bayern-Aufstellung gegen Darmstadt: Tuchel will und kann nicht groß rotieren

Allerdings ließ der Tuchel auch durchklingen, dass er keinen der vier Offensiv-Stars gegen die Lilien schonen wird. Er wolle „den Flow“ von Leroy Sane, Jamal Musiala, Kingsley Coman oder Harry Kane aktuell nicht unterbrechen.

Bitter für Müller, der „es nie gernhaben“ wird, „auf Dauer auf der Bank zu sitzen“, so Tuchel: „Ich kann ihm derzeit nur das allergrößte Kompliment machen, wie er sich im Training verhält. Er ist ein echter Teamplayer“.

Wer bleibt wie lang beim FC Bayern München? Die Vertragslaufzeiten von Kane, Kimmich, Müller und Co. Fotostrecke ansehen

Die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern:

Neuer - Mazraoui, de Ligt, Kim, Davies - Kimmich, Laimer - Sané, Musiala, Coman - Kane

Doch nicht nur den 34-Jährige frustet aktuell das Bankdasein. Auch die Hoffnung von Mathys Tel auf einen Startelfeinsatz gegen Darmstadt dürften nicht erfüllt werden. Ebenso wie für Eric Maxim Choupo-Moting. Ansonsten hat Tuchel wenig Optionen, in der Abwehr oder im Mittelfeld Spieler zu schonen.

Generell sieht der Bayern-Trainer sein Team aber nach dem knappen, aber auch emotionalen Sieg bei Galatasaray mental gut aufgestellt. „Es ist immer gut, so zurückzukommen“, sagte Tuchel: „Wir haben das Spiel analysiert, aber es ist nicht so leicht, dort zu spielen.“ Bei einer Sache kann sich Tuchel zudem sicher sein: So laut wie in Istanbul wird‘s am Samstag in der Allianz Arena nicht. (smk)

Von der Säbener Straße berichtet Florian Schimak

Die Welt dreht sich immer schneller, die Nachrichten überschlagen sich: Sie wollen immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir eine Vielzahl an Apps für Sie parat. Sie müssen sich nur noch die für Sie passende(n) herunterladen - und so geht es.