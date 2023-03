Tuchels „absoluter Wunsch“: Chelsea-Mann soll zum FC Bayern – doch niemand kennt ihn

Von: Stefan Schmid

Mit der Verpflichtung von Thomas Tuchel stehen dem FC Bayern Änderungen ins Haus. Für eine weitere Personalie muss sich der FCB gegebenenfalls strecken.

München – Die Verpflichtung von Thomas Tuchel als neuer Cheftrainer hat beim FC Bayern auch eine Neubesetzung auf anderen Positionen zur Folge. Wie es im Spitzenfußball Usus ist, bringt ein neuer Mann an der Seitenlinie auch sein eigenes Trainerteam mit, so auch im Fall von Tuchel. Eigentlich kein Problem, doch mit Anthony Barry steht der „absolute“ Wunschkandidat von Tuchel noch bei einem anderen Verein unter Vertrag. Wir stellen den größtenteils unbekannten Barry vor und erklären seine Beziehung zum neuen FCB-Coach.

Anthony Barry Geboren am 29. Mai 1986 (36) in Liverpool, England Karriereende als Spieler: Juli 2017 Stationen als Co-Trainer: Wigan Athletic, Irland, Belgien, Portugal, Chelsea London

FC Bayern: Tuchels Wunschtrainer Barry noch nicht fix

Bei der Vorstellung von Tuchel als Trainer des FC Bayern schien eigentlich alles geklärt und in trockenen Tüchern zu sein. Zsolt Löw und Arno Michels kommen als Co-Trainer an die Säbener Straße – mit den beiden arbeitete er bereits in der Vergangenheit zusammen. Dafür verlassen Nagelsmanns Assistenten Dino Toppmöller und Xaver Zembrod den Verein, auch Videoanalyst Benjamin Glück muss seine Koffer packen.

Zum Ende der Pressekonferenz sprach Tuchel aber dann noch einen Wunsch aus, den die FCB-Verantwortlichen schnellstens erfüllen sollten. „Er ist mein absoluter Wunsch“, verlieh Tuchel vor aller Öffentlichkeit seiner Forderung nach einem weiteren Co-Trainer Nachdruck. Mit ihm gewann er bereits die Champions League. Dessen Name: Anthony Barry.

Parallelen zwischen Barry und Thomas Tuchel

Dass Barry den meisten Fußballfans in Deutschland kein Begriff ist, wundert wenig, denn als Spieler stand er nicht gerade im internationalen Fokus. Für mehr als die League One, die dritthöchste englische Spielklasse, reichte es in dessen aktiver Fußballerkarriere nicht. Sportliches Highlight: Ein 81-minütiger Einsatz gegen den damaligen Premier-League-Verein Hull City in der 1. Runde des League Cup.

Die geringe Reputation als ehemaliger Spieler dürfte Tuchel jedoch nicht besonders stören, ergeben sich dadurch sogar Parallelen zwischen den beiden. Auch Tuchel spielte nie in der Bundesliga, verzeichnete nur 8 Einsätze in der 2. Bundesliga für die Stuttgarter Kickers (1992/93) und absolvierte die meisten Spiele in der damaligen drittklassigen Regionalliga Süd für den SSV Ulm.

Thomas Tuchel wünscht sich einen weiteren Co-Trainer: Anthony Barry vom FC Chelsea. © IMAGO / Ulrich Wagner und IMAGO / PRiME Media Images

FC Bayern muss wohl Ablöse für doppelt beschäftigten Barry zahlen

Ganz anders hingegen läuft die Karriere von Barry als Co-Trainer, die 2017 an der Seite von Paul Cook bei Wigan Athletic begann. Im August 2020 holte ihn dann Frank Lampard als seinen Assistenten zum FC Chelsea, wo er auch heute noch unter Vertrag steht. Dort lernte er Thomas Tuchel, bei dessen letzter Trainerstation kennen und wohl auch schätzen. Gemeinsam gewannen sie 2021 die Champions League und sollen auch nach Tuchels geräuschvoller Entlassung bei den Blues weiterhin in engen Kontakt stehen.

Barry ist auch unter Graham Potter nach wie vor Co-Trainer bei Chelsea, nun aber wohl bereit, dem Verein für Thomas Tuchel und dem FCB den Rücken zu kehren. Aufgrund des laufenden Vertrages bei den Londonern muss Hasan Salihamidžić in Verhandlungen treten und wahrscheinlich eine Ablöse für den Engländer locker machen. Hinzu kommt, dass Barry zusätzlich Assistent im portugiesischen Nationalteam ist. Es wird sich zeigen, ob er die Doppelfunktion auch gegenüber den Bayern-Verantwortlichen im Falle einer Verpflichtung vertreten werden kann. (sch)