Von: Hanna Raif, Philipp Kessler

Bayern-Trainer Thomas Tuchel wird im Trainingslager zum neuen Sportdirektor Christoph Freund befragt. Der Coach wirkt nicht sonderlich angetan.

München – Am 1. September übernimmt Christoph Freund (46) den derzeit vakanten Posten des Sportdirektors des FC Bayern. Bis dahin war es ein langer Weg für den Österreicher, der seinen Job von der Pieke auf lernte.

Christoph Freund Geboren: 2. Juli 1977 (Alter 46 Jahre) in Österreich Aktuell tätig als: Sportdirektor bei RB Salzburg Einstieg beim FC Bayern als Sportdirektor zum: 1. September 2023

FC Bayern: Freund arbeitete in Salzburg mit Rangnick und NLZ-Leiter Sauer zusammen

Aus seiner Anfangszeit bei Red Bull Salzburg erzählen sich Insider folgende Anekdote: Als Freund 2012 vom Teammanager zum Sportkoordinator aufstieg, gab es regelmäßige Meetings mit Sportdirektor Ralf Rangnick (65) und dem damaligen Geschäftsführer sowie heutigen Bayern-Nachwuchschef Jochen Sauer (55).

Der aktuelle Nationaltrainer Österreichs machte dabei anfangs klar, dass die Mozartstädter sich in ihrer Philosophie und Qualität von Talenten an Ajax Amsterdam orientieren sollen. Der FC Basel sei hingegen das Vorbild in sportlicher Hinsicht als regelmäßiger Champions-League-Teilnehmer und später auch in Sachen Spielerverkäufe – siehe Mohamed Salah (31), der im Winter 2014 für 16,5 Millionen Euro Ablöse zum FC Chelsea wechselte.

Äußerte sich zum neuen Sportdirektor Christoph Freund: Bayern-Trainer Thomas Tuchel. © David Inderlied/dpa

FC Bayern: Während Freunds Zeit erzielte Salzburg hohe Transfererlöse

Dazu muss man wissen: 2010 hatte Salzburg seinen Torjäger Marc Janko (40) für knapp sieben Millionen Euro zu Twente Enschede ziehen lassen. Landesweiter Rekord. Diese Summe müsse Salzburg fortan regelmäßig bei Verkäufen überbieten, sagte Rangnick. Wie das bei einem österreichischen Verein denn gehen solle, fragte Freund.

Fakt ist: Es klappte. Im Sommer 2014 wurde Sadio Mané (31) für 23 Millionen Euro Ablöse an Premier-League-Verein Southampton abgegeben. Unter der Ägide von Freund, der ein Jahr später den Sportdirektoren-Posten seines Lehrmeisters Rangnick übernommen hatte, wurden noch höhere Summen eingenommen.

Neuer Bayern-Sportdirektor Freund holte Haaland nach Salzburg

Mit ihm als Chef schaffte es der österreichische Serienmeister in den vergangenen acht Jahren immer wieder, hoffnungsvolle Talente zu großen Aufsteigern zu entwickeln und mit beträchtlichem Transfergewinn zu verkaufen. Das wohl prominenteste Beispiel ist Erling Haaland (22), der von Salzburg über Borussia Dortmund bis zu Manchester City eine glanzvolle Karriere hinlegte. Bei Weiterverkäufen partizipierten die Salzburger finanziell regelmäßig.

Freund gilt als Workaholic. Er ist in der Branche bestens vernetzt. Auch aus zwischenmenschlicher Hinsicht sprechen Wegbegleiter positiv über ihn. Freund sei ein „brutaler Teamplayer“, immer zuverlässig. Treten intern Schwierigkeiten auf, agiere er als Mediator.

Neuer Bayern-Sportdirektor Freund: Heimatverbunden und harmonisch

Harmonie ist Freund sehr wichtig. Er ist kein Lautsprecher. Eher bevorzugt er es, Dinge intern zu klären. Für seine Kollegen und Spieler hat Freund stets ein offenes Ohr. Konrad Laimer (24) habe er seinerzeit beispielsweise mit Nachdruck nahegelegt, seine Matura abzuschließen.

Freund ist ein Naturbursche. Um abzuschalten, fährt er Fahrrad und Ski. Zudem joggt der Familienmensch und Vater zweier Teenager gerne. Die Nähe zur Heimat Salzburg ist Freund wichtig. Im Herbst baggerte Premier-League-Club Chelsea an ihm. Freund sagte ab. Nun seine Zusage beim FC Bayern.

Tuchel erstaunlich kühl: Wie soll man diese Aussagen zum neuen Bayern-Sportdirektor verstehen?

„Wir sind davon überzeugt, dass er der Richtige ist, um gemeinsam mit dem Trainerteam um Thomas Tuchel und dem Technischen Direktor Marco Neppe die Mannschaft künftig weiter zu stärken“, betont Vorstandschef Jan-Christian Dreesen (55). Bei Tuchel klang das am Dienstagabend unterkühlter.

„Wir haben mit Marco auch so zusammengearbeitet, als wäre er ein Sportdirektor. Da wird sich nichts ändern. Dem Verein ist es sehr wichtig, als Trainer hast du es zu akzeptieren“, so der Coach. „Wenn Du beim FCB verpflichtet wirst, steht auch etwas auf deiner Visitenkarte. Wir freuen uns, sind offen, aber ich habe keinen Kontakt zu ihm und war in die Entscheidung nicht eingebunden.“



Neben den Profis soll Freund vor allem auch die Zusammenarbeit mit dem Campus intensivieren und verbessern. Dann gibt es wieder regelmäßig Meetings mit seinem alten Vertrauten Jochen Sauer. (Philipp Kessler, Hanna Raif)