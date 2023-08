Perfektionist und Trainer? Tuchel: „Katastrophale Kombination“

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke, Philipp Kessler

Vor dem Saisonauftakt des FC Bayern im Supercup hat sich Thomas Tuchel zu seiner Spielidee, den Saisonzielen und seinem Perfektionismus geäußert.

München – Aus seiner Zeit in Chelsea hat Thomas Tuchel eine Anekdote parat, die eigentlich alles beschreibt. Denn die Aktion, mit der Trainer des FC Bayern seinerzeit seinen Staff überraschen wollte, war durchdacht von vorne bis hinten.

Thomas Tuchel Geboren: 29. August 1973 (Alter 49 Jahre) in Krumbach Vereine als Trainer im Profibereich: FSV Mainz 05, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, FC Chelsea, FC Bayern München Trainer beim FC Bayern seit: März 2023 Größte Erfolge: 1x Champions-League-Sieger, 1x Deutscher Meister, 1x DFB-Pokalsieger

Bayern-Trainer Tuchel über Perfektionismus: „Stärke und Schwäche zugleich“

Ein Weißwurstfrühstück sollte es sein, und die Wurst kam vom Metzger des Vertrauens im Heimatort Krumbach. Tuchel musste früh raus, die Ware in seiner großen Kühltasche sollte frisch bleiben, dazu Brezen und süßer Senf gereicht werden, die er organisiert hatte. Auch bei der Zubereitung schaute er zu, entspannen konnte er erst, als das Mahl auf dem Tisch stand. So ist es eben, wenn man Perfektionist ist. Wie Tuchel selbst sagt: „Stärke und Schwäche zugleich.“

Wer die vergangenen viereinhalb Monate in München mit ihm verbracht hat, weiß, was er meint. Der 49-Jährige strebt nach dem Maximum. Das gilt für den Alltag, aber vor allem den Beruf, denn im Interview mit dem Vereinsmagazin 51 gibt Tuchel zu: „Perfektionist und Fußballtrainer ist eine ziemlich katastrophale Kombination.“

Reist mit dem FC Bayern nach Asien: Thomas Tuchel. © Sven Hoppe/dpa

FC Bayern: Tuchel will am liebsten bis zum Saisonende auf drei Hochzeiten tanzen

Besonders heftig hat er das in der Zeit zwischen seiner Amtsübernahme und dem Saisonende gemerkt, in der er diesem verunsicherten Team gerne geholfen hätte, aber einsehen musste, dass er nicht mehr als Schadensbegrenzung leisten kann. Seine echte Mission beim FC Bayern hat erst im Anschluss an die Last-Minute-Meisterschaft begonnen, der Blick in der Analyse, die bei ihm „immer parallel zu den Ereignissen“ läuft, soll nach vorne gehen.

Also dahin, wo Tuchel selbst für seine erste echte Spielzeit an der Seitenlinie des Rekordmeisters ausgibt: „Wir wollen Meister werden, endlich mal wieder zum Pokalfinale nach Berlin, und in der Champions League gehört der FC Bayern immer zu den Titelkandidaten.“ Knapp ein Monat wird zwischen Trainingsauftakt und Pflichtspielstart vergangen sein, wenn am Samstag RB Leipzig zum Supercup gastiert.

FC Bayern: Tuchel tritt intern anders aus als noch vor wenigen Monaten

In der Theorie weiß man: Es geht Tuchel um „intensiven, schnellen und attraktiven“ Fußball, am besten in einer gesunden Balance aus Offensive und Kontrolle. Dazu „Energie, die sich von der Mannschaft auf die Ränge überträgt“, und ein Teamgedanke, in dem „jeder den Extrameter machen möchte für das gemeinsame Ziel“. Nur so könne man erreichen, was schon den kleinen „Thommy“ als Fan fasziniert hat: „Siegen, gegen alle Widerstände, selbst wenn man mal nicht gut spielt.“

Zur Identität des Clubs gehören für ihn die Eigenschaften „kernig, mannhaft, selbstbewusst“. Klingt alles logisch, ist aber ein hartes Stück Arbeit. Dessen ist sich auch Tuchel bewusst, dessen Ansprüche auch kurz vor dem 50. Geburtstag „noch höher und gleichzeitig zum Motor für die eigene Weiterentwicklung“ werden. Intern, so erfuhr die tz, sieht man heute einen anderen Tuchel als noch im Frühjahr. Verschlossener, dünnhäutiger, dazu ganz klar in der eigenen Meinung. Das merkt man an kleinen Dingen im Alltag - und in größeren wie der Transfer-Taskforce.

FC Bayern: Hamann verfolgt Entwicklungen in München gespannt

Einen kritischen Blick auf die jüngsten Entwicklungen hat Sky-Experte Didi Hamann. „Das Verhältnis Trainer-Verein wird spannend für mich. Ich könnte mir vorstellen, dass Tuchel nicht allzu gut zu sprechen ist auf den Club“, sagt der 49-Jährige. Das liege vor allem daran, dass sich der Coach bei der Verpflichtung des neuen Sportdirektors Christoph Freund übergangen gefühlt habe.

Für Hamann ist klar, dass der Trainer nun „sein Ding durchziehe“ - auf allen Ebenen. Die öffentliche Forderung nach einem Sechser passt gut in diese Theorie. Hamann ist sich sicher: „Wenn er keinen kriegt und es nicht läuft, sagt er: Ich habe es euch gesagt!“ (Hanna Raif, Philipp Kessler, Manuel Bonke)