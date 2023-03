Bayern unter Tuchel: Mögliche Profiteure und Verlierer im FCB-Kader

Von: Stefan Schmid

Ein neuer Trainer bedeutet für die Spieler auch immer eine neue Chance. Einige Bayern-Akteure könnten unter Thomas Tuchel deshalb wieder mehr zum Zug kommen.

München – Es liegt in der Natur der Sache, dass die Bewertung von Spielern nie eine rein objektive Angelegenheit ist. So auch beim FC Bayern, bei dem unter Neu-Trainer Thomas Tuchel zumindest zu einem Teil die Karten neu gemischt werden dürften. Während einige Leistungsträger wohl weiter als gesetzt gelten, könnte es für andere eng werden. Dafür stehen die bisherigen Ersatzspieler in den Startlöchern, die nur auf ihre Chance warten. Tuchel gilt darüber hinaus als ausgesprochener Förderer von jungen Talenten, was einigen Youngsters zusätzliche Spielzeit einbringen könnte.

Thomas Tuchel Geboren am 29. August 1973 (49 Jahre) in Krumbach Vertrag beim FCB bis 30. Juni 2025 Trainerstationen: FC Augsburg II, FSV Mainz 05, Borussia Dortmund, Paris St. Germain, FC Chelsea, FC Bayern München

Thomas Tuchel: Kimmich gesetzt – Explodiert Sané?

Tuchel hat vor dem Topspiel gegen Borussia Dortmund aufgrund der Länderspielpause nur wenige Einheiten mit allen Akteuren, und so dürfte sich am Grundgerüst zunächst wenig ändern. Einer, der aller Voraussicht auch in mittelfristiger Zukunft weiter gesetzt sein dürfte, ist Joshua Kimmich. Tuchel gilt als ausgesprochener Fan des Nationalspielers und wird wohl nicht an dessen Standing rütteln. Halb ernstgemeinte Fan-Anmerkungen, wonach Kimmich beim FCB zum Stamm-Rechtsverteidiger umgeschult werden könnte, gehören hingegen eher ins Reich der Fabeln.

Ein hohes Ansehen soll auch Leroy Sané bei seinem neuen Trainer genießen. Aufgrund seiner Nicht-Nominierung für die DFB-Elf war er schon beim Auftakttraining unter Tuchel mit dabei und fing sich sogleich einen augenzwinkernden Tritt in den Allerwertesten ein. Gut möglich, dass der 27-Jährige unter dem neuen Übungsleiter nochmal eine Schippe oben drauf legt und explodiert. Damit würde er auch seine Kritiker verstummen lassen, die sich teils mit beleidigenden und respektlosen Inhalten an ihm abarbeiten. Vorausgesetzt, Sané erlaubt sich keine Disziplinlosigkeiten mehr außerhalb des Platzes.

FC Bayern: Enttäuschte und Hoffnungsvolle in der Defensive

Wenn schon nicht Kimmich betreffend, könnten doch andere eher defensiv orientierte Rollenverteilungen zur Disposition stehen. Es bleibt abzuwarten, ob Benjamin Pavard seinen Stammplatz auf der Position rechts in der Dreierkette beziehungsweise als Rechtsverteidiger behaupten kann. Als anerkannter Jugendförderer könnte Tuchel den 22-jährigen Josip Stanisic häufiger zu Einsätzen verhelfen, aber auch für Winterneuzugang João Cancelo ist nun wieder alles drinnen. Abhängig vom Ausgang des Dreikampfs wird wohl auch Pavard über seine Zukunft beim FCB entscheiden.

Bislang enttäuschend verlief die Spielzeit für Sommerneuzugang Ryan Gravenberch, der trotz hoffnungsvoller Ansätze hier und da noch keine Partie in der Bundesliga über 90 Minuten bestreiten durfte. So machten bereits Gerüchte über einen Abgang im Sommer die Runde. Unter Tuchel könnte sich das Blatt für den 20-Jährigen jedoch wenden. Leidtragender könnte dann ausgerechnet Leon Goretzka sein, der sich mit klaren Worten hinter Tuchel-Vorgänger Nagelsmann stellte.

Tuchel könnte Bayern-Youngster zu mehr Spielzeit verhelfen

Dass Thomas Tuchel ein Händchen für junge Spieler hat, zeigte dieser schon bei Mainz 05 mit den „Bruchweg Boys“ oder bei Borussia Dortmund, wo er Ousmane Dembélé zum Weltstar formte. Ausgerechnet dessen französischer Landsmann Mathys Tel könnte nun zum neuen Zögling von Tuchel werden. Die Konkurrenz mit Sadio Mané und Eric-Maxim Choupo-Moting ist allerdings keine Laufkundschaft und so könnte Tel zwar vermehrt, aber in weniger wichtigen Spielen zum Einsatz kommen.

Als größte Talente unter den begnadeten Bayern-Youngsters im Kader des deutschen Rekordmeisters gelten Paul Wanner und Arijon Ibrahimović, deren Heranführung an die Stammelf nun in das Aufgabengebiet von Thomas Tuchel fällt. Die beiden 17-Jährigen sammelten in der laufenden Saison nur einige wenige Einsatzminuten bei den Profis. Ob dazu noch mehr kommen, dürfte auch von der Performance ihrer Kollegen abhängen, denn Tuchel wird den Erfolg nicht durch zu viele Experimente opfern wollen. (sch)