Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Der FC Bayern plant eine Marketing-Reise nach Australien, um fehlende Einnahmen gutzumachen. Die FCB-Stars müssen sich für 30.000 Kilometer in den Flieger hocken.

München – Durch das Aus im DFB-Pokal und das sich abzeichnende zu frühe Scheitern in der Champions League gegen Manchester fehlen dem FC Bayern München mal wieder K.o.-Wettbewerbseinnahmen in Millionenhöhe. Darüber hinaus müssen mit Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel derzeit zwei Cheftrainer pa­rallel bezahlt werden. Kein Wunder, dass die FCB-Verantwortlichen auf der Suche nach Einnahmen sind, die nicht unmittelbar mit dem Spielbetrieb zu tun haben. Und anscheinend wurde der deutsche Rekordmeister am anderen Ende der Welt fündig.

FC Bayern ersetzt PSG: Werbe-Tour nach Australien – direkt nach Bundesliga-Finale in Köln

Wie die tz erfuhr, plant man an der Säbener Straße nun doch eine Marketing-Reise nach Australien – und zwar in der Woche nach dem letzten Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln am 27. Mai. Eine finale Entscheidung steht zwar noch aus, aber dem Vernehmen nach spricht vieles dafür, dass die Mannschaft der Münchner für ein Testspiel gegen ein All-Star-Team der australischen A-League nach Sydney reist.

Ursprünglich war die Reise bereits vom Tisch und nur im Falle eines Königsklassen-K.o. im Achtelfinale gegen Paris geplant. Stattdessen hatte man mit einem Sydney-Besuch der Pariser Auswahl gerechnet. Darüber wurde bereits in australischen Medien berichtet. Nun das Umdenken.

Die Bosse um Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn schicken den FC Bayern wohl auf Marketing-Tour nach Australien. © Imago

FC Bayern auf Tingel-Tour: Marketing-Reise nach Australien geplant

Heißt: Das Münchner Star-Ensemble muss sich nach einer anstrengenden und bisher frustrierenden Saison für 30.000 Kilometer in den Flieger hocken. Es wird nicht die letzte Marketing-Tour für Thomas Tuchel und seine Mannschaft sein. Im Rahmen der Sommervorbereitung geht es nach 2017 mal wieder nach Asien. Die Ziele des Münchner Reisetross: Japan und Singapur.