FC Bayern II: Einige Talente könnten den Klub im Sommer auf Leihbasis noch verlassen

Teilen

Für die Talente Gabriel Vidovic (li.), Lovro Zvonarek und Eyüp Aydin (re.) könnten beim FC Bayern noch Anfragen eintrudeln. © Imago Images / Eibner, Kolbert-Press, Lackovic

Eine Woche haben die Klubs noch Zeit, ihre Kader nachzurüsten. Beim FC Bayern könnten einige Talente ausgeliehen werden. Wir geben einen Überblick.

München – Bis zum 31. August ist das Transferfenster geöffnet. Traditionell bricht in den letzten Tagen und Stunden eine gewisse Hektik aus. Viele Klubs versuchen nach den ersten Spielen der Saison, beim eigenen Personal noch nachzubessern oder – wie beim FC Bayern – jungen Talenten an einem anderen Standort den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung zu ermöglichen.

Der U23-Kader von Martin Demichelis wird sich voraussichtlich in den kommenden Tagen noch verändern. Einige Spieler sind in ihrer Entwicklung bereits so weit, dass sie sich den Herausforderungen in einer höheren Liga als Leihspieler stellen können, um bestenfalls gestärkt nach ein oder zwei Spielzeiten an die Säbener Straße zurückzukehren. Bei manchen Nachwuchshoffnungen sucht der FC Bayern intensiv nach einem Partnerverein, andere Youngster haben durch starke Leistungen das Interesse anderer Klubs geweckt.

FC Bayern sucht nach Bundesliga-Debüt von Gabriel Vidovic passenden Verein für Leihgeschäft

Nach dem 8. Spieltag hat der FC Bayern II in der Tabelle der Regionalliga Bayern bereits sieben Punkte Rückstand auf Spitzenreiter SpVgg Unterhaching. Am Dienstagabend kam die Elf von Trainer Demichelis beim TSV Buchbach trotz Zwei-Tore-Führung nach 77 Minuten nicht über ein 4:4 hinaus. Es war das vierte Spiel in Folge ohne Sieg. Der jungen Mannschaft des Argentiniers fehlt bisher die Konstanz und die Meisterschaft ist schon früh in weiter Ferne gerückt. Bewertete die sportliche Leitung am Campus die Situation ähnlich, könnten in den nächsten Tagen sogar noch mehr Spieler für eine Leihe in Frage kommen.

Offensiv-Juwel Gabriel Vidovic ist unabhängig von der Einschätzung der Verantwortlichen einer der heißesten Kandidat aus dem Kader der zweiten Mannschaft. Der 18-Jährige war in der vergangenen Spielzeit einer der besten Spieler in der Regionalliga Bayern. Die Vorbereitung hat der kroatische U21-Nationalspieler komplett unter Julian Nagelsmann durchgezogen und am vergangenen Samstag beim 7:0-Sieg gegen den VfL Bochum sein Debüt in der 1. Bundesliga gegeben.

FC Bayern: Eyüp Aydin auf der Liste von Besiktas Istanbul und zwei deutschen Zweitligisten

Laut kicker möchten die Roten den Offensivspieler am liebsten innerhalb der 1. Bundesliga verleihen. Der FC Augsburg, bei dem Vidovic bis 2016 ausgebildet wurde, soll ein Kandidat sein. Interesse gibt es offenbar auch von Klubs aus Belgien und den Niederlanden. Ende Februar hat Vidovic seinen Vertrag in München bis 2025 verlängert. Sein Marktwert ist innerhalb eines Jahres von 200.000 auf 3 Millionen Euro angestiegen.

Eyüp Aydin hat sich ebenfalls in den Fokus anderer Klubs gespielt. Der defensive Mittelfeldspieler steht laut Sky bei Hannover 96 und dem Karlsruher SC auf dem Wunschzettel. Außerdem soll sich der türkische Spitzenklub Besiktas Istanbul mit dem 18-Jährigen beschäftigen. Der gebürtige Heidenheimer ist seit 2017 an der Isar und hat noch einen Vertrag bis Juni 2023. Sein Marktwert wird auf 800.000 Euro geschätzt.

Regionalliga mit dem FC Bayern II oder Leihe? Lovro Zvonarek war schon Kapitän in der 1. Liga Kroatiens

Teamkollege Lovro Zvonarek ist erst seit wenigen Wochen in München und könnte trotzdem bald wieder weg sein. Der 17-Jährige wird in seiner Heimat Kroatien bereits als der „neue Luka Modric“ gefeiert und war mit 16 Jahren schon Kapitän bei Erstligist Slaven Belupo. In bisher sechs Regionalliga-Einsätzen hat der U18-Nationalspieler ein Tor erzielt und einen weiteren Treffer aufgelegt. Ob der offensive Mittelfeldspieler mit seiner bisherigen Vita in Bayerns höchster Amateurklasse gut aufgehoben ist, muss die sportliche Leitung entscheiden.

Auch bei David Herold könnte ein Tapetenwechsel in eine höhere Liga Sinn ergeben. Nach 13 Partien in der vergangenen Saison (ein Tor) hat der Linksverteidiger noch einmal einen Sprung gemacht nach vorne und war auf Empfehlung von Demichelis Teil des Profi-Kaders bei der US-Reise. In der laufenden Spielzeit war er siebenmal für das Regionalliga-Team am Ball und legte zwei Treffer seiner Kollegen auf. (jb)