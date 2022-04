„Schon sehr besonders“: FCB-Trainer Nagelsmann feiert trotz vieler Störfeuer seine erste Meisterschaft

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Teilen

Meistertrainer-Taufe: Titel-Debütant Julian Nagelsmann wurde auf Bayern-Art mit Weißbier begossen. © M. Balk/dpa

Mit einem breiten Grinsen und frischem T-Shirt erschien Nagelsmann am Samstagabend zur Pressekonferenz. Kurz zuvor hatte er noch seinen ersten Titel als Profitrainer bejubelt.

München - Julian Nagelsmann wurde nach dem 3:1 gegen Dortmund von seinen Spielern auf Bayern-Art begossen. „Die Weißbier-Dusche war recht kalt. Ich friere immer noch ein bisschen, weil meine Hose und auch die Unterhose – Boxershort – schon noch sehr feucht sind.

Aber grundsätzlich hat es sich gut angefühlt“, sagte Nagelsmann lächelnd und machte klar: „Es ist für mich mein erster großer Titel und deswegen schon sehr besonders.“

Nagelsmann: „Es waren auch einige Nackenschläge dabei“

Seit vergangenem Sommer ist der ehemalige Leipziger Trainer beim FC Bayern. In der Hinrunde war der deutsche Rekordmeister kaum zu stoppen, in der Champions League gewann sein Team alle sechs Gruppenspiele. Doch dann verlor der FC Bayern an Dominanz – auch aufgrund einiger (coronabedingter) Ausfälle wichtiger Spieler. „Es war nicht das leichteste erste Jahr für mich als Trainer von Bayern München, muss ich ehrlicherweise sagen“, gab Nagelsmann zu und führte aus: „Es waren auch einige Nackenschläge dabei, die für mich als Ehrgeizling nicht immer ganz leicht zu verkraften waren.“

FC Bayern: Nagelsmann entschuldigte sich für lockeren Spruch

Was er unter anderem meint: das 0:5 bei Borussia Mönchengladbach im Herbst in der 2. Runde des DFB-Pokals sowie das Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen Underdog Villarreal. Aber auch zu vielen unangenehmen Themen rund um den FC Bayern musste sich Nagelsmann als Repräsentant des Vereins im Laufe der Spielzeit öffentlich äußern. Die unglücklich gelaufene Jahreshauptversammlung inklusive des umstrittenen Katar-Sponsorings, die große Impf-Debatte um Nationalspieler Joshua Kimmich, der Krieg in der Ukraine und viele Vertragsthemen seiner Stars – der rhetorisch versierte Nagelsmann fand dazu die passenden Worte.

Vor der Partie gegen Dortmund hatte er sich allerdings für seinen lockeren Spruch über die „Freiwillige Feuerwehr Südgiesing“ entschuldigt und dabei betont, niemanden diskreditieren zu wollen: „Mir ging es einzig und allein um das Wort ‚freiwillig‘“. Nagelsmann hatte zur Motivation seiner Mannschaft gesagt: „Wir sind nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr Südgiesing, sondern beim FC Bayern München.“ Daraufhin liefen viele Feuerwehrler Sturm. (pk, bok)