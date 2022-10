„Vielleicht war ihm kalt“: Nagelsmann äußert sich zu vorzeitigem Ronaldo-Abgang

Von: Patrick Huljina

Teilen

Cristiano Ronaldo sorgte unter der Woche mit einem vorzeitigen Abgang in die Kabine für Aufsehen. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann reagierte auf der PK am Freitag mit Humor.

München - Für viele Fans gilt er als bester Fußballer aller Zeiten, bei Manchester United kommt er derzeit nicht über eine Reservisten-Rolle hinaus: Cristiano Ronaldo. Beim Spiel der „Red Devils“ gegen Tottenham Hotspur am Mittwochabend (19. Oktober) fand sich der 37-jährige Superstar einmal mehr auf der Bank wieder. Lediglich in zwei Premier-League-Partien durfte der Portugiese in dieser Saison von Beginn an ran. Am Mittwoch legte Ronaldo nun sogar einen vorzeitigen Abgang hin: Während das Spiel noch lief, verließ er beim Stand von 2:0 für seine Mannschaft den Innenraum des Old Trafford – das hat nun Folgen.

Cristiano Ronaldo geht während des Spiels in die Kabine – „Inakzeptabel“ für ten Hag

United-Coach Erik ten Hag, der zwischen 2013 und 2015 die zweite Mannschaft des FC Bayern trainierte, bestätigte bei einer Pressekonferenz am Freitag, dass Ronaldo zunächst eine Einwechslung verweigerte und anschließend ohne Erlaubnis frühzeitig in die Kabine ging. Bereits im Sommer leistete sich der Superstar von Manchester United in einem Testspiel gegen Rayo Vallecano einen ähnlichen Aussetzer. Damals verließ Ronaldo die Bank während des Spiels, nachdem er ausgewechselt wurde.

Während die Partie noch lief, machte sich Cristiano Ronaldo auf den Weg in die Kabine. © IMAGO/Matt West/Shutterstock

„Inakzeptabel“, sagte ten Hag. „Das ist das zweite Mal, es gibt Konsequenzen.“ Ronaldo wurde für das Premier-League-Topspiel am Samstag gegen Chelsea aus dem Kader gestrichen. Wie die englische Boulevardzeitung The Sun berichtet, darf der 37-Jährige vor dem Duell auch nicht am Teamtraining teilnehmen und muss eine Strafe in Höhe von 720.000 britischen Pfund (826.000 Euro) zahlen.

Bayern-Trainer Nagelsmann äußert sich zu vorzeitigem Ronaldo-Abgang: „Vielleicht war ihm kalt“

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann sagte auf der PK am Freitag: „Ich bin froh, dass ich dieses Problem nicht regeln muss.“ Im vergangenen Transfer-Sommer wurde auch über einen Ronaldo-Transfer nach München spekuliert. Der Portugiese blieb letztlich trotz verpasster Champions-League-Qualifikation bei Manchester United. Der vorzeitige Abgang des Superstars in die Kabine am Mittwoch sei laut Nagelsmann von außen schwer zu bewerten.

Man wisse nicht, was genau vorgefallen sei. „Vielleicht war ihm kalt und er musste duschen“, mutmaßte der Bayern-Coach. Bei Leroy Sané sei auch schon viel in solche Situationen hineininterpretiert worden. Da müsse man vorsichtig sein. „Am Ende erwarte ich auch, dass der Spieler nicht zwingend glücklich ist, wenn ich ihn nicht spielen lasse. Oder wenn ich ihn zu spät ein- oder zu früh auswechsle“, sagte Nagelsmann.

Julian Nagelsmann reagierte auf der Bayern-PK auf Ronaldos vorzeitigen Abgang. © IMAGO/Sven Simon

Manchester United: Ronaldo will „ein Vorbild sein“ – Medien gehen von Wechsel im Winter aus

Cristiano Ronaldo schrieb am Donnerstagabend zu der Situation auf Instagram, er versuche ein Vorbild zu sein. „Leider ist das nicht immer möglich, und manchmal werden wir in der Hitze des Gefechts überrumpelt.“ Eine direkte Entschuldigung für sein Verhalten gab es allerdings nicht.

Ronaldo schrieb weiter: „Dem Druck nachzugeben, ist keine Option. Das war sie nie. Das ist Manchester United, und wir müssen vereint sein. Bald werden wir wieder zusammen sein.“ Englische Medien gehen allerdings davon aus, dass der Superstar den Club im Winter verlassen muss – der FC Bayern dürfte dann jedoch nicht in der Verlosung sein. Zum Ende des Transfer-Sommers erteilte Sportvorstand Hasan Salihamidzic den Ronaldo-Gerüchten eine Knallhart-Absage. (ph)