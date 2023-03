FC Bayern hatte Trainer-Plan mit Alonso: Rummenigge lässt ausgerechnet vor Leverkusen-Spiel aufhorchen

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke

Drei Jahre lang zog Xabi Alonso die Fäden im Mittelfeld des FC Bayern. Karl-Heinz Rummenigge hätte ihn gerne auch auf einer anderen Position im Club gesehen.

München – Maestro, Gentleman, Professor. Die Spitznamen des Xabi Alonso waren zu seiner aktiven Zeit so facettenreich wie das Spiel des Spaniers. Am Sonntag treffen die Bayern auf ihren ehemaligen Kameraden, der mittlerweile Bayer Leverkusen trainiert (17.30 Uhr, DAZN).

Xabier „Xabi“ Alonso Olano Geboren: 25. November 1981 in Tolosa/Spanien Profi-Stationen: Real Sociedad, SD Eibar, FC Liverpool, Real Madrid, FC Bayern München Trainer-Stationen: Real Madrid U14, Real Sociedad B, Bayer 04 Leverkusen

Karl-Heinz Rummenigge gilt als großer Fan von Xabi Alonso

Alonso genoss in München den Ruf eines Mannes von Welt. Verständlich also, dass Karl-Heinz Rummenigge im Gespräch mit der tz ins Schwärmen gerät: „Pep Guardiola und ich haben Xabi damals gemeinsam nach München geholt. Ich werde nie sein erstes Spiel vergessen auf Schalke. Er hatte damals 150 Ballkontakte und man dachte, er führe bereits seit sechs Jahren bei Bayern München Regie. Es war unglaublich, was er für eine Präsenz auf dem Platz hatte.“

Darüber hinaus fand ihn der ehemalige Vorstandschef des FC Bayern München als Typen einfach gut: „Er war auf dem Platz ein Gentleman-Fußballer - aber auch im normalen Leben. Xabi kam zu uns und sprach bereits nach einem halben Jahr ordentlich deutsch. Er wollte immer lernen und die Kultur des Landes verstehen. Xabi ist ein hochintelligenter Mensch, mit dem es immer Spaß gemacht hat über Fußball zu diskutieren.“

FC Bayern vor Wiedersehen mit Xabi Alonso – Rummenigge schwärmt über „hochintelligenten Menschen“

Diese Wissbegierigkeit für „das schöne Spiel“, wie Alonso seinen Sport bezeichnete, ließ ihn nach seinem Karriereende 2017 den Trainer-Weg einschlagen: Erst bei der U14 von Real Madrid, später übernahm er die zweite Mannschaft von Real Sociedad San Sebastian als Cheftrainer in der drittklassigen Segunda Division B.

Bis der Spanier schließlich im vergangenen Oktober seinen ersten Profi-Posten bei Bayer Leverkusen antrat. „Ich habe es mir immer gewünscht, dass er eines Tages Trainer wird“, schwärmt Rummenigge und verrät, dass der Name des Spaniers zu Zeiten von Niko Kovac an der Säbener Straße ein Thema war: „Uli Hoeneß und ich hatten überlegt, ihn als Co-Trainer zu Bayern München zu holen. Das hat damals nicht funktioniert.“

FC Bayern vor Wiedersehen mit Xabi Alonso – Spanier war Kandidat für Trainer-Posten

So landete Xavi in Leverkusen. Für Rummenigge der richtige Weg: „Die Leverkusener hatten Anfang der Saison große Probleme und seit der WM kommen sie immer besser ins Rollen: Sie sind noch in Europa vertreten und haben sich auch in der Bundesliga wieder auf Seite eins, so bezeichne ich die Plätze eins bis neun, hochgearbeitet.“

