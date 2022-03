Lewandowski fehlt im Bayern-Training: Trauerfall in der Familie

Von: José Carlos Menzel López

Teilen

Robert Lewandowski bei einem Bayern-Training im Februar: Am Mittwoch (2. März) fehlte der Stürmerstar allerdings. © Philippe Ruiz/imago

Am Samstag muss der FC Bayern gegen die Werkself von Bayer 04 Leverkusen ran. Doch momentan kann Julian Nagelsmann nur mit einem Rumpfkader trainieren. So steht es aktuell um das Bayern-Lazarett.

München - Julian Nagelsmann kann keine drei Tage vor dem Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag gegen Bayer 04 Leverkusen weiterhin nur mit einem Rumpfkader trainieren. Neben den bereits bekannten Ausfällen von Alphonso Davies (Herzmuskelentzündung), Corentin Tolisso (Muskelfaserriss) und Leon Goretzka (Probleme an der Patellasehne) fehlten bei der Einheit am Mittwoch (2. März) auch Robert Lewandowski und – weiterhin – Niklas Süle. Bouna Sarr und Manuel Neuer, der sich nach seinem Knieeingriff weiter im Aufbauprozess befindet, trainierten individuell.

Wie der Klub bereits nach der öffentlichen Einheit am Dienstag mitgeteilt hatte, plagt sich Süle mit Rückenbeschwerden herum. Sollte der Innenverteidiger gegen die drittplatzierte Werkself nicht zur Verfügung stehen, stünde Nagelsmann vor einem ernsten Problem in der Abwehr. Grund: Auch Lucas Hernández, der sich beim 1:0-Sieg gegen die Frankfurter Eintracht seine fünfte Gelbe Karte abholte, fällt für die Partie gegen Leverkusen aus. Gut möglich also, dass angesichts der Personalnot Benjamin Pavard gemeinsam mit Dayot Upamecano das Duo in der Abwehrmitte bilden muss.

FC Bayern: Lewandowski fehlt beim Training - das ist der Grund

Ebenfalls am Mittwoch (2. März) nicht auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße zu sehen war Leon Goretzka. Wann der deutsche Nationalspieler wieder zu einer ernsthaften Option für Nagelsmann wird, steht angesichts seines Knie-Mysteriums weiterhin in den Sternen.

Keine Sorgen muss man sich derweil um Robert Lewandowski machen. Der Superstar des FC Bayern fehlte nicht etwa aufgrund von Wehwehchen, sondern aus privaten Gründen. Vergangenen Freitag verstarb nämlich die Oma seiner Gattin Anna im Alter von 86 Jahren. Die Beisetzung von Jolanta Krzywanska fand am Mittwoch (2. März) im polnischen Lodz statt.

Mia san Modeliebhaber: Lewandowski und Davies zu Gast bei der Modewoche in Paris

Einen Tag zuvor besuchten Lewandowski und seine Ehefrau Anna zudem die Modewoche in Paris – wie auch Alphonso Davies. Der Pole ließ sich dabei mit anderen Stars der Fußballbranche wie PSG-Kicker Marco Verratti oder Paul Pogba von Man United ablichten. Phonzy grinste derweil mit dem brasilianischen Superdribbler Neymar um die Wette. Während Davies weiter ausfällt, dürfte Lewy am Samstag wieder auf dem Platz zu sehen sein. (lop)

Lesen Sie auch Bayern-Aufstellung heute gegen Fürth: Nagelsmann setzt Gnabry auf die Bank - und bringt Richards Gegen Greuther Fürth fallen nicht so viele Profis des FC Bayern aus wie befürchtet. Zwei zuletzt fragliche Stars absolvierten am Samstag das komplette Abschlusstraining. Bayern-Aufstellung heute gegen Fürth: Nagelsmann setzt Gnabry auf die Bank - und bringt Richards Müller meldet sich zurück - Neuer im Torwarttraining Beim FC Bayern München verbessert sich vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Bayer 04 Leverkusen und dem folgenden Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen RB Salzburg die Personallage. Müller meldet sich zurück - Neuer im Torwarttraining