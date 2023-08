Zwei Bayern-Stars zurück im Training: Müller tanzt auf dem Rasen Schuhplattler

Von: Niklas Kirk

Die Rückkehr der Routiniers bringt dem FC Bayern wieder mehr Flexibilität in der Offensive. Thomas Müller sorgt auch über das baldige Comeback hinaus für gute Laune.

München – Noch fehlt das letzte Wort von Harry Kane, um die Transfer-Saga des Sommers zu einem Ende zu bringen und dem FC Bayern seinen erhofften Wunschstürmer. Doch am Mittwoch (9. August) kehrten zumindest zwei Hoffnungsträger für die Offensive auf die Trainingsplätze der Säbener Straße zurück. Nach überstandener Verletzung konnten Thomas Müller und Eric Maxim Choupo-Moting wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren.

Thomas Müller Geboren: 13. September 1989 (Alter 33 Jahre) in Weilheim Bisherige Profi-Stationen: FC Bayern München Größte Erfolge: 1x Weltmeister, 2x Champions-League-Sieger, 12x Deutscher Meister Vertrag bis: 30. Juni 2024

FC Bayern: Müller reiste verletzt aus dem Trainingslager ab

Mitte Juli musste Müller das Trainingslager des deutschen Rekordmeisters am Tegernsee abbrechen und nach München zurückkehren. Daraufhin kümmerte sich Müller individuell um seine muskulären Probleme in der linken Hüfte. Seinen 34-jährigen Offensiv-Kollegen Choupo-Moting plagten indessen Kniegelenkbeschwerden.

Trainer Thomas Tuchel musste somit auch auf der Asienreise in Tokio und Singapur auf die hauptberuflichen Torschützen verzichten, weshalb das verheißungsvolle Talent Mathys Tel während der Testspiele viel Einsatzzeit bekam. Hier bewarb sich der 18-jährige Franzose mit ordentlichen Leistungen, inklusive Torerfolg bei der 1:2-Niederlage gegen Manchester City.

Wieder am Ball: Thomas Müller und Eric Maxim Choupo-Moting im Mannschaftstraining des FC Bayern © Screenshot: Instagram/Thomas Müller

FC Bayern: Tuchel kann offensiv bald aus dem Vollen schöpfen

Dennoch dürfte Tuchel nur recht sein, demnächst wieder auf die beiden Routiniers zählen zu können. Wie der Verein mitteilte, wurden beide zu Beginn der Trainingseinheit „mit Jubel und Applaus von ihren Teamkollegen begrüßt“.

Dass die beiden sofort weiterhelfen können, ist jedoch unwahrscheinlich. Ein Einsatz im Supercup gegen RB Leipzig am Samstag (12. August) käme womöglich zu früh und im Verein wird man Wert darauf legen, beiden Akteuren die nötige Zeit zur vollen Genesung zuzustehen.

FC Bayern: Müller sorgt mit Schuhplattler für Aufsehen

Neben sportlicher Erfahrung dürfte mit der Rückkehr von Thomas Müller auch wieder eine Menge Spaß im Training garantiert sein. Am selben Tag wie die Nachricht über die Rückkehr ins Teamtraining, postete der Verein auf Instagram ein Sponsoren-Video, in dem sich der Bayer in bester Müller-Manier zeigt.

Während eines gekonnten Schuhplattler hält er nebenher noch einen zugeworfenen Ball artistisch hoch. Auch wenn manch Nutzer die Echtheit des Videos anzweifelt, dürften die Bayern-Fans an diesem Tag gleich zweifach Grund zur Freude gehabt haben. (nki)