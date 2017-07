Trainingsauftakt des FC Bayern live: Die Spieler sind da

Es geht wieder los. Der FC Bayern startet am Samstag mit der Vorbereitung in die neue Saison. Wir begleiten das erste Training der Spielzeit 2017/18 ab jetzt im Live-Ticker.

16.37 Uhr: Thomas Müller wird von den Fans gefeiert - trotz seiner enttäuschenden Saison. Um den relativ frisch operierten Daumen prangt ein dicker Verband. Aber das scheint ihn kaum zu beeinträchtigen.

+ Thomas Müller sieht gut erholt aus. © Matthias Kernstock

16.22 Uhr: Der einzige fitte Torhüter des FC Bayern macht sich warm. Und das ist der gerade eben zurückgetretene Tom Starke. Der Keeper hatte ja schon im Vorfeld angekündigt, auszuhelfen.

+ Tom Starke wird warmgeschossen. © Matthias Kernstock

16.17 Uhr: Knapp tausend Fans sind vor Ort, um die neue Saison beim FC Bayern einzuleiten. Die Spieler passen sich die Bälle zu, es wirkt - ja wenig überraschend - wie ein Trainingsauftakt.

16.11 Uhr: Die Spieler sind da, zu Beginn gibt es erste Aufwärmübungen. Das Wetter ist ja für Anfang Juli eher semi-warm. Und Ancelotti spricht schon zu Beginn viel mit Sagnol.

+ Willy Sagnol und Carlo Ancelotti besprechen sich. © Matthias Kernstock

15.57 Uhr: In wenigen Minuten sind dann auch die Profis dran. Nach dem Medizincheck vom Mittag sollten sie auch schon heiß sein auf das saftige Grün.

15.49 Uhr: Der Platzwart warnte vor dem Training sogar noch die Fans vor der Bewässerung. Hat aber anscheinend wenig gebracht, wie die Videos zeigen.

Wer nicht hören will, muss fühlen.

15.33 Uhr: Willy Sagnol ist schon aktiv, er baut die ersten Trainingsstationen auf, beobachtet unser Reporter vor Ort.

15.15 Uhr: Mittlerweile strömen auch die Fans auf das Trainingsgelände. Das Wetter spielt wunderbar mit, es ist nicht zu heiß und nicht zu kalt.

+ Die Fans sichern sich die besten Plätze rund um den Platz. © Matthias Kernstock

15.08 Uhr: Das war es mit den beiden Trainern zum Trainingsauftakt des FC Bayern. In rund 60 Minuten startet dann die erste Einheit.

15.07 Uhr: „Der FC Bayern ist viel größer geworden seit ich meinen letzten Tag hier hatte. Das wichtigste ist, dass die Kultur geblieben ist.“

15.05 Uhr: „Die Position ist nicht so wichtig, für mich ist das kein Rückschritt, da der FC Bayern deutlich höher als Bordeaux anzusiedeln ist.“

15.03 Uhr: „Als Co-Trainer ist man fast wie ein Trainer, nur man muss nicht so oft mit der Presse sprechen, was vielleicht auch gut ist. Meine Aufgabe wird sein, hier das Training mitzuführen.“

FC-Bayern-Trainingsauftakt: Sagnol ist „wieder zuhause“

15.01 Uhr: „Ich bin als Co-Trainer gekommen, unterstützte aber junge Spieler, die oft Hilfe brauchen.“

14.59 Uhr: „Man kann immer kritisch sein und seine Meinung äußern. Oft ist die Kritik die erste Stufe für eine Weiterentwicklung. Das waren nur Gedanken über die vergangenen Jahre. Der FC Bayern ist einer der besten Vereine in Europa und ich habe nicht lange gebraucht, um ja zu sagen.“

14.58 Uhr: „Ich bin wieder zuhause und sehr glücklich und da zu sein“, sind seine ersten Worte.

14.55 Uhr : So das war‘s von Carlo Ancelotti nun geht‘s weiter mit Willy Sagnol.

14.54 Uhr: „Im Moment ist der Markt ziemlich verrückt, aber Bayern ist kein verrückter Verein. Wir werden keine riesigen Unsummen ausgeben, das ist nicht der FC Bayern. Alexis Sanchez ist ein großartiger Spieler, aber er ist nicht der einzige, der mir gefällt. Wenn es gute Möglichkeiten gibt, dann schlagen wir natürlich zu.“

14.52 Uhr: „Wir freuen uns auf die Reise in Asien zwei Wochen nach dem Trainingsauftakt. Wir haben einige gute Testspiele gegen Arsenal und Chelsea.“

14.51 Uhr: „Es ist ein großer Vorteil, dass einige Nationalspieler sehr früh mit dabei sind. Es war sehr gut, dass sie sich regenerieren konnten. Es ist eine gute Entscheidung gewesen von Joachim Löw, dass die Spieler sich einen Sommer lang ausruhen konnten.“

14.50 Uhr: „Kimmichs Planung ist klar: Er wird der rechte Verteidiger sein und das ist so festgelegt.“

14.47 Uhr: „Jeong Wooyeong hat gute Qualitäten, ich habe ihn einmal gesehen und wir müssen sehen, wie er sich verbessert“, urteilt Ancelotti über den Neuzugang der U19.

14.45 Uhr: „Ich erwarte von Willy Sagnol, dass er seine Erfahrungen mit ein bringen wird. Er wird mit meinem Sohn und Toni Tapalovic arbeiten.“

14.43 Uhr: „Ich habe noch nicht mit Coman gesprochen, weil er noch Urlaub hat und ich bin mir sicher, dass er seine Probleme lösen wird. Ich habe ihn gerade erst gesehen, es ist sein Privatleben, das muss er in den Griff bekommen. Wichtig ist, dass er sich auf den Trainingsauftakt konzentriert. Letzte Saison hatte er einige körperliche Beschwerden.“

FC-Bayern-Trainingsauftakt: Ancelotti wollte Alonso und Lahm als Co-Trainer

14.40 Uhr: „Willy ist sehr gut für uns, weil ich nach einem Co-Trainer gesucht habe, der bereits Erfahrungen hier im Klub hat. Ich habe versucht, Lahm und Alonso zu überreden, aber beide wollten erstmal Abstand gewinnen. Sagnol war deshalb perfekt, weil er erste Trainer-Erfahrungen hat und den Verein kennt.“

14.36 Uhr: „Wenn es keine Möglichkeiten mehr gibt, Spieler zu holen, sind wir trotzdem gut aufgestellt“, sagt Ancelotti zu weiteren „Granaten“, die im Vorfeld angesprochen wurden.

14.35 Uhr: „Ich gratuliere Serge Gnabry, der gestern mit der U21, den EM-Titel geholt hat.“

14.34 Uhr: „Wir haben eine große Konkurrenz im Mittelfeld, aber ich glaube Rudy und Tolisso werden ihre Stärken gut einbringen. Tolisso ist ein guter Mittelfeldspieler, einer der besten, die es auf dem Markt gab. Es hat viele Möglichkeiten, sich zu verbessern. Er ist noch sehr jung und kann uns verbessern. Rudy ist sehr gut taktisch eingestellt.“

14.32 Uhr: Jetzt kommt die Frage zum Kader. „Ich bin glücklich mit der Mannschaft, wir haben einige gute Spieler unter Vertrag genommen. Jeder hat seine Stärken. Bis jetzt bin ich glücklich, heute starten wir zwar nur mit acht Spielern der ersten Mannschaft, aber das ist normal. Ich bin gespannt, wenn die anderen kommen.“

14.30 Uhr: Carlo Ancelotti wird zuerst auf Robert Lewandowski angesprochen. Er meinte, er hätte sich nicht beschwert ihm gegenüber. Der Italiener beklagt sich über die Berater, die zu viel reden. Es sei nicht das erste Mal gewesen und wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein... „Die perfekte Welt wird sein, wenn Berater nur mit den Vereinen reden und nicht mit Zeitungen“, so Ancelotti

14.20 Uhr: Unser Reporter vor Ort berichtet, dass schon rund 100 Fans auf die Spieler warten. Vielleicht können die ja schon vor ab ein Autogramm abstauben...

+ Die Fans stehen vor dem Gelände. © Matthias Kernstock

14.01 Uhr: Noch sind es zwei Stunden bis zum offiziellen Aufgalopp auf dem Rasen. Doch schon am Vormittag mussten die Bayern-Profis ran an der Säbener Straße. Das Ziel: Die Medizinische Abteilung. Dort wurden die Bayern-Spieler noch mal durchgecheckt.

+++ Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Trainingsauftakt des FC Bayern in die Saison 2017/18. Trainer Carlo Ancelotti wird am Samstag aber noch mit allen Akteuren rechnen können. So bekommen die Confed-Cup-Fahrer Joshua Kimmich, Arturo Vidal, Niklas Süle und Sebastian Rudy (letztere kommen ja beide aus Hoffenheim zum Rekordmeister) genauso Extra-Urlaub wie 41-Millionen-Mann Corentin Tolisso. Renato Sanches und Serge Gnabry nahmen mit ihren U21-Nationalmannschaften an der EM in Polen teil, dürfen auch später zum FCB stoßen.

Da die drei etatmäßigen Torhüter Manuel Neuer, Sven Ulreich und Christian Früchtl allesamt an Verletzungen laborieren, fehlen diese ebenfalls. Dafür wird der eigentlich zurückgetretene Tom Starke währenddessen das Bayern-Tor hüten. Rafinha, Robert Lewandowski, David Alaba und Arjen Robben, die nach Saisonende noch Länderspiele zu absolvieren hatten, erhielten noch bis 10. Juli Urlaub. Da die Top-Stars der deutschen Nationalmannschaft wie Mats Hummels oder Thomas Müller von Bundestrainer Joachim Löw eine Pause erhielten, sind diese von Anfang an dabei.

Wir sind für Sie an der Säbener Straße vor Ort und liefern Ihnen alle Informationen, Bilder und Videos.

Die Spannung steigt. Gegen 16 Uhr starten die Bayern in die Vorbereitung auf die neue Saison. Trainer Carlo Ancelotti wird sich um 14.30 Uhr in einem Pressetalk den Fragen der Journalisten stellen. Dabei wird auch der neue Co-Trainer Willy Sagnol offiziell vorgestellt. Etwas später geht es auf den mit dem Rumpkader auf den Platz. An der Säbener Straße wechseln sich am Samstag Sonne und Wolken ab, bei 22 Grad herrschen beste Trainingsbedingungen. Wie es aussieht, bleibt es trotz einiger dicker Wolken am Münchner Himmel trocken.