FC Bayern zieht positives Katar-Fazit: Heute probt Nagelsmann den Ernstfall

Von: Philipp Kessler

Der FC Bayern kehrt aus dem Katar-Trainingslager zurück. Coach Nagelsmann ist zufrieden – wäre da nicht das leidige Neuer-Thema. Am heutigen Freitag kommt es zur Generalprobe.

Doha – Vor dem Rückflug nach München versammelte Julian Nagelsmann die nach Doha mitgereisten Journalisten im Mannschaftsquartier des FC Bayern. Der Bayern-Trainer wollte das Trainingslager Revue passieren lassen – und zog ein positives Fazit. „Ich bin sehr zufrieden. Es ist immer eine Gratwanderung, wie viele Einheiten man macht. Es gab viele Angeschlagene, wir konnten nicht komplett durchziehen. Aber am Ende war es schon gut. Auch die Jungen haben Gas gegeben, die Etablierten sowieso“, resümierte der Coach.

FC Bayern: Nagelsmann spricht von „bestem“ Trainingslager, „was die Stimmung angeht“

„Mitarbeiter, die schon mehrere Trainingslager absolviert haben, haben gesagt, dass es das beste war, was die Stimmung trotz hoher Belastung anbelangt“, meinte Nagelsmann weiter. Auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic ist zufrieden. „Wir haben versucht, wieder in den Arbeitsmodus umzuschalten. Ich glaube, das haben die Spieler sehr gut hingekriegt“, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Julian Nagelsmann blickt positiv auf das Trainingslager des FC Bayern in Katar zurück. © Peter Kneffel/dpa

Bis zu dreimal täglich haben die Münchner auf dem Gelände der Aspire Academy trainiert. Teilweise gab es um 7.30 Uhr Morgenläufe. Die Tage in Katar waren äußerst intensiv. Aus Gründen der Belastungssteuerung mussten beispielsweise Kingsley Coman (muskuläre Probleme) und Leroy Sané einmal aussetzen, Eric Maxim Choupo-Moting laborierte an einer Nasen-Nebenhöhlen-Erkältung.

Salihamidzic: „Kleine Wehwehchen“ bei Bayern-Stars – aber keine „gröbere Verletzung“

Salihamidzic: „Natürlich muss man den Jungs hin und wieder, wenn sie kleine Wehwehchen haben oder die Physios und Ärzte das Gefühl haben, sie sollten eine Einheit aussetzen, eine Pause geben. Ansonsten haben alle sehr gut durchgezogen. Die Intensität haben wir hochgedreht. Das muss auch sein.“ Leon Goretzka hatte zu Beginn des Trainingslagers leichte Probleme im hinteren Oberschenkel. Matthijs de Ligt konnte verletzungsbedingt zum Ende des Camps nur individuell arbeiten.

„Generell sind wir alle sehr zufrieden und bis jetzt in der Vorbereitung ohne gröbere Verletzungen durchgekommen“, so Salihamidzic. „Das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir sehr gut umgesetzt.“ Der Sportvorstand ist ein Befürworter von Trainingscamps. „Das ist die Zeit, in der man das machen kann, was im Alltag nicht geht“, betonte Brazzo. „Ich bin ein Freund davon, dass man sich im Sommer und Winter als Team einquartiert und Zeit hat. Es geht auch um Teambuilding, da-rum, viele Gespräche zu führen, zusammenzuwachsen und sehr konzentriert zu arbeiten.“

Am heutigen Freitag (13. Januar) findet am Campus um 18 Uhr ein Test gegen Salzburg statt. Dabei will Nagelsmann die bestmögliche Elf aufstellen. Am 20. Januar (20.30 Uhr) heißt der Gegner in Leipzig RB. Goretzka über seine Ziele für die Rückrunde: „Wir wollen so viele Titel wie möglich holen – mindestens einen mehr als letztes Jahr.“

Dabei soll nach der schweren Verletzung von Manuel Neuer (offener Schien- und Wadenbeinbruch) ein neuer Torwart mithelfen. Nagelsmann: „In meinen Augen haben wir die Pflicht, noch einen zu holen. Unabhängig, ob der dann die Nummer eins oder zwei wird.“ Der Poker um Yann Sommer mit Gladbach zieht sich. (pk)