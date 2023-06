Wegen Davies-Gerüchte: Hat der FC Bayern schon einen Nachfolger im Visier?

Von: Florian Schimak

Wer kommt, wer geht? Beim FC Bayern wird in diesem Sommer einiges los sein. Angeblich soll man einen Linksverteidiger auf dem Zettel haben.

München – Die Gerüchteküche an der Säbener Straße brodelt, dabei ist das Transferfenster offiziell noch gar nicht geöffnet!

Transfergerüchte beim FC Bayern: Wer kommt? Wer geht?

Erst ab dem 1. Juli darf der FC Bayern neue Stars verpflichten oder mögliche Spieler abgeben. Zuletzt wurden auf der Abgangsseite einige Namen genannt. Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Leon Goretzka oder Noussair Mazraoui – sie alle könnten die Münchner in diesem Sommer offenbar verlassen.

Auch zu Alphonso Davies gab es Gerüchte an der Isar. Das Management des Linksverteidigers soll sich mit Real Madrid in der bayrischen Landeshauptstadt getroffen haben.

Alphonso Davies zu Real Madrid? Alejandro Balde zum FC Bayern?

Umgehend wurde dann bereits über einen möglichen Davies-Ersatz spekuliert. Raphael Guerreiro, der den BVB im Sommer ablösefrei verlassen wird, wurde bereits vor Tagen beim FC Bayern gehandelt. Nun kommt ein neuer Name aus Spanien in die Verlosung: Alejandro Balde.

Der Linksverteidiger steht beim FC Barcelona unter Vertrag – allerdings nur noch bis 2024. Bislang konnten die Katalanen den Vertrag des 19-Jährigen nicht verlängern, weil sie in der Vergangenheit immer wieder arge finanzielle Probleme hatten. Die Chance für den FC Bayern?

Balde-Abgang beim FC Barcelona ausgeschlossen

Wohl kaum! Balde hat bei Barca in dieser Saison den Durchbruch geschafft und Vereinslegende Jordi Alba in den Vorruhestand geschickt. Der Vertrag des Routiniers (eigentlich bis 2024) wurde vorzeitig aufgelöst, weshalb schwer vorstellbar ist, dass Barcelona Balde in diesem Sommer abgeben wird.

Zwar hätte Trainer Xavi mit Marcos Alonso noch einen etatmäßigen Linksverteidiger in seinen Reihen. Balde aber gehört die Zukunft – sowohl beim FC Barcelona als auch in der spanischen Nationalmannschaft. Daher dürfte an einem möglichen Wechsel zum FC Bayern nichts dran sein.

FC Bayern hat andere Baustellen: Sechser und Mittelstürmer sollen kommen

Generell haben die Münchner-Bosse ganz andere Baustellen aktuell. Fürs defensive Mittelfeld soll Declan Rice nach München gelockt werden. Oberste Priorität aber hat nach Aussagen von Boss-Rückkehrer Karl-Heinz Rummenigge die Verpflichtung eines Mittelstürmers.

Dort werden Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt und Dusan Vlahovic von Juventus Turin gehandelt. Für beide müsste der Rekordmeister allerdings tief in die Tasche greifen.

Fest steht: Bis zum 1. September wird in der Gerüchteküche an der Säbener Straße einiges los sein … (smk)