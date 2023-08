Geldregen für den FC Bayern? Klopp und Liverpool baggern an Gravenberch

Von: Florian Schimak, Manuel Bonke, Philipp Kessler

Ryan Gravenberch spielt beim FC Bayern nicht die erhoffte Rolle. Der FC Liverpool hat angeblich Interesse. So plant Thomas Tuchel mit dem Youngster.

München – Regelmäßig trifft sich der „Ausschuss Sport“, um über die dringenden personellen Themen des FC Bayern München zu diskutieren.

Beim Jour fixe am Mittwoch einigten sich die hochrangigen Mitglieder überraschend darauf, bis zur Rückkehr von Manuel Neuer (38/Reha nach Unterschenkelbruch) auf Sven Ulreich (35) als Nummer eins im Tor zu setzen. Gesucht wird nun ein Vertreter für den Backup. Ein heißer Kandidat dafür ist der israelische U21-Nationaltorhüter Daniel Peretz (23/Vertrag bis 2024) von Maccabi Tel Aviv.

Ryan Gravenberch Geburtsdatum: 16. Mai 2022 (21 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2027) Position: Zentrales Mittelfeld Marktwert: 30 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Ursprünglicher Bayern-Plan mit Gravenberch: Mittelfeld-Juwel soll nicht abgegeben werden

Neben der Keeper-Debatte wurde beim Treffen, so erfuhr die tz, auch eine weitere Personalie lange und intensiv diskutiert: Ryan Gravenberch (21/Vertrag bis 2027). Ursprünglich war der Plan der Bosse, das niederländische Mittelfeld-Juwel im Sommer nicht abzugeben.

Mittlerweile wird diese Option intern nicht mehr komplett ausgeschlossen – weil Gravenberch unter Trainer Thomas Tuchel (49) einen ganz schweren Stand hat.

Jürgen Klopp der FC Liverpool sind interessiert: Ryan Gravenberch könnte den FC Bayern noch verlassen. © IMAGO / Sven Simon / Action Plus

Ryan Gravenberch unzufrieden mit seiner Rolle – FC Bayern schließt Abgang nun wohl nicht mehr aus

In der Saisonvorbereitung spielte er in den wichtigen Testspielen keine Rolle. Auch im Supercup gegen RB Leipzig (0:3) schmorte der zentrale Mittelfeldspieler 90 Minuten lang auf der Ersatzbank.

Im vergangenen Sommer wechselte Gravenberch für eine fixe Ablöse von 18,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zum FC Bayern. Nach einer starken Vorbereitung kam er in der abgelaufenen Spielzeit nur auf sechs Startelfeinsätze. Zu wenig aus seiner Sicht.

Wie plant Tuchel mit Ryan Gravenberch beim FC Bayern? „Wenn er geduldig bleibt …“

Mehrmals beklagte Gravenberch sich öffentlich über zu wenig Spielzeit. Fraglich, ob sich seine Rolle nun ändert. Auch wenn Tuchel ihm nach der Saisonvorbereitung etwas Hoffnung macht.

„Wenn er eingewechselt wurde in den Vorbereitungsspielen, war er sehr gut“, betonte der Nachfolger von Julian Nagelsmann (36) auf der Pressekonferenz am Donnerstag. „Seine Stärken sind mit dem Rücken zum Tor und im Dribbling. In den Testspielen kam er nur von der Bank und das ist im Moment seine Rolle. Wenn er geduldig bleibt und weiterhin hart trainiert, hat er die gleichen Chancen, wie alle anderen auch.“

Geldsegen für FC Bayern? Klopp und Liverpool baggern an Gravenberch

Tuchel sucht händeringend einen defensiv denkenden Sechser. Seine aktuellen zentralen Mittelfeldspieler sieht er dafür als ungeeignet an. Das zählt auch für Gravenberch, den Tuchel bei seiner Erklärung dafür während der Asien-Reise schon als „Dribbler“ bezeichnet hatte.

Nach tz-Informationen schätzt neben Manchester United vor allem Liverpool-Trainer Jürgen Klopp (56) Gravenberch. Dem Vernehmen nach wären die Reds bereit, bis zu 30 Mio. Euro Ablöse für ihn zu bezahlen.

Interesse von anderen Clubs erwägt auch Benjamin Pavard (27). Der Verteidiger möchte den FC Bayern trotz Vertrags bis 2024 im Sommer verlassen. Inter Mailand will Ernst machen. Tuchel: „Benji hat mir persönlich gegenüber noch nicht kommuniziert, dass er unbedingt gehen möchte. Stand jetzt, liegt auch kein Angebot vor. Er bekommt volle Unterstützung.“

Manuel Bonke, Phillip Kessler und Florian Schimak