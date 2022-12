Greift Bayern erneut bei Celtic Glasgow zu? FCB will wohl 17-jähriges Talent

Von: Stefan Schmid

Rocco Vata (rechts) bei seinem Profi-Debüt gegen Hibernians FC. © IMAGO/Malcolm Mackenzie

Jugendspieler von Celtic Glasgow scheinen beim FC Bayern hoch im Kurs zu stehen. Rocco Vata wäre der dritte Spieler seit 2019, der nach München kommen würde.

Glasgow/München - Auch wenn der FC Bayern Campus bereits von vielen Toptalenten nur so gespickt ist, ist man beim deutschen Rekordmeister auch extern immer auf der Suche nach neuen großen Talenten. Das aktuellste Beispiel ist der 17-jährige Rocco Vata, der vor wenigen Tagen sein Profi-Debüt für Celtic Glasgow gab und den man in München wohl schon seit längerem auf dem Zettel hat. Bereits in den letzten Jahren wechselten zwei Jugendspieler von Glasgow zum FC Bayern und auch der Vater des jungen Talents ist in der Bundesliga kein Unbekannter.

Rocco Vata Geboren: 18.04.2005 (17 Jahre), Glasgow, Schottland Positionen: Offensives Mittelfeld, Außenstürmer, Mittelstürmer Verein: Celtic Glasgow Vertrag bis: 31.05.2024 Nationalitäten: Irland, Albanien

Bayern hat aufstrebende Offensivkraft Vata im Blick

Nach Informationen der italienischen Zeitung Tuttomercato beobachtet der FC Bayern den in Glasgow geborenen Rocco Vata schon seit Längerem. Bei einem Auftritt des variablen Offensivspielers mussten die Scouts dabei nicht einmal das Land verlassen. Im Spiel der UEFA Youth League zwischen RB Leipzig und Celtic konnte Vata in der Rolle des Mittelstürmers überzeugen und einen Treffer beim 2:1-Sieg der Schotten beitragen.

Da Rocco Vata mit 1,75 Metern nicht gerade ein Brecher im Sturmzentrum ist, passt es gut ins Bild, dass der schnelle U-Nationalspieler Irlands auch auf den Flügeln und hinter den Spitzen eingesetzt werden kann. Auf den Außenpositionen kommt Vata aktuell vor allem in der zweiten Mannschaft von Celtic, in der 5. Liga Schottlands, zum Zug. Dort konnte er diese Saison in 14 Partien bereits acht Treffer und eine Vorlage für sich verbuchen.

Dritter Bayern-Neuzugang aus Glasgow innerhalb von vier Jahren?

Dass Rocco Vata, der am 28. Dezember erst sein sechsminütiges Profi-Debüt in der Scottish Premiership gegen den Hibernian FC gegeben hat, bereits in der anstehenden Winter-Transferperiode wechseln wird, ist unwahrscheinlich. Gut vorstellbar, dass die Verantwortlichen beim FC Bayern darauf spekulieren, Vata nun vermehrt bei den Celtic-Profis beobachten zu können.

Sollte Vata überzeugen und im kommenden Sommer dann tatsächlich nach München wechseln, wäre es der dritte Zugang eines Jugendspielers von Celtic Glasgow innerhalb von vier Jahren. Bereits im Juli 2019 wechselte Liam Morrison an den Bayern-Campus, gefolgt von Barry Hepburn im August 2020. Beide laufen aktuell für die zweite Mannschaft (Morrison) und die U19 (Hepburn) auf.

Auch Dortmund an Sohn von ehemaligen Bundesliga-Profi dran

Vielversprechende Talente wie Vata stehen selbstverständlich nicht nur beim FC Bayern auf dem Zettel, auch Borussia Dortmund soll sich unter den Interessenten befinden. Aber auch die italienischen Vereine AS Rom, Juventus Turin und AC Mailand sowie Atlético Madrid aus Spanien sollen ein Auge auf den Iren mit albanischen Wurzeln geworfen haben.

Der Vater von Rocco, Rudi Vata, war übrigens auch in Deutschland aktiv. Seine erfolgreichste Zeit in hiesigen Gefilden bildete dabei die Saison 2000/01, in der er fester Bestandteil der Abwehr von Energie Cottbus war. Neben dem möglichen Transfer von Rocco Vata, muss Hasan Salihamidžić im Sommer möglicherweise einen etablierten Stürmer ins Auge fassen, denn ein Abgang von Eric Maxim Choupo-Moting nach der Saison scheint immer wahrscheinlicher. (sch)