Wechselt er zum FC Bayern? Scouts beobachten Youngster aus Brasilien

Von: Melanie Gottschalk

Drucken Teilen

Der FC Bayern beobachtet offenbar ein Talent aus Brasilien. Die Münchner sollen sogar schon Kontakt zum Management des Youngsters aufgenommen haben.

München – Der FC Bayern hat ein turbulentes Jahr 2023 hinter sich. Entlassungen, Last-Minute-Meisterschaft und Transfer-Desaster am Deadline-Day prägten das Jahr des deutschen Rekordmeisters. Im Winter soll nachjustiert werden, vor allem mit Blick auf die nahende Asien- und Afrika-Meisterschaft, bei der die Münchner einige Spieler abstellen müssen, soll im Winter beim Thema Transfers noch etwas passieren.

FC Bayern denkt bereits an die Zukunft

Doch nicht nur kurzfristige Hilfe wird anvisiert, der FC Bayern schaut auch auf die Zukunft. Wie das brasilianische Nachrichtenportal globoesporte.com berichtet, sollen die Münchner dabei Breno Bidon auf dem Zettel haben, der aktuell beim brasilianischen Traditionsclub Corinthians unter Vertrag steht.

Dem Bericht zufolge sollen zuletzt Scouts des FC Bayern den 18 Jahre alten Mittelfeldspieler beobachtet haben. Wie es dort ebenfalls heißt, wurde bereits das Management Bidons kontaktiert. Der Vertrag des Youngsters beim Traditionsclub Corinthians, der in Sao Paulo ansässig ist, läuft noch bis 2025. Dem Vernehmen nach würden wohl rund 18 Millionen Euro Ablöse fällig werden.

FC Bayerns Sportdirektor Christoph Freund ist immer auf der Suche nach Verstärkung für den deutschen Rekordmeister. © Eduard Martin/imago

FC Bayern beobachtet Brasilianer Breno Bidon

Bidon spielt seit seinem 14. Lebensjahr für den Spitzenverein aus Sao Paulo, 2022 unterschrieb er seinen ersten Profi-Vertrag. Bisher wartet er noch auf seinen ersten Einsatz in der ersten Mannschaft von Corinthians, aktuell läuft er noch für die U20 des brasilianischen Vereins auf. Der 1,74 Meter große Mittelfeldspieler kann im offensiven Mittelfeld, im zentralen Mittelfeld und als Rechtsaußen eingesetzt werden. Er gilt als großes Talent, wäre aber eine Investition in die Zukunft.

Bei dem Namen Breno dürften bei einigen Fans des FC Bayern schlechte Erinnerungen wach werden. Denn 2008 verpflichteten die Münchner Breno Vinícius Rodrigues Borges, ebenfalls Brasilianer. Er galt ebenfalls als großes Talent, entwickelte sich in Deutschland aber zum Transfer-Flop. Breno Bidon würde aber in das Transfer-Raster von Sportdirektor Christoph Freund passen, da er jung und entwicklungsfähig ist, der bereits bei der U20 gute Anlagen zeigt. Es bleibt aber abzuwarten, ob der FC Bayern am Ende wirklich zuschlägt. (msb)