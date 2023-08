Stanisic-Wechsel zu Leverkusen steht bevor: FC Bayern schließt Transfer-Hintertür

Er absolviert bereits den Medizincheck

Josip Stanisic verlässt den FC Bayern. Der Kroate schließt sich auf Leihbasis Bayer Leverkusen an. Vorbei ist seine Zeit in München damit aber nicht.

München/Leverkusen – Der Auftakt in die neue Bundesliga-Saison ist dem FC Bayern München mit dem 4:0-Sieg in Bremen am Freitagabend rundum gelungen. Während auf dem Platz vor allem die beiden Matchwinner Leroy Sané und Harry Kane für Furore sorgten, fehlte ein anderer Münchner im Kader: Josip Stanisic. Der 23-Jährige steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Bayer Leverkusen.

Josip Stanisic Geboren: 2. April 2000 (Alter 23 Jahre), München Position: Rechtsverteidiger, Innennverteidiger, Linksverteidiger Vertrag beim FC Bayern München bis zum: 30. Juni 2026 Marktwert: 12 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Stanisic-Wechsel zu Leverkusen naht: FC Bayern schließt Transfer-Hintertür

FCB-Trainer Thomas Tuchel berücksichtigte den elfmaligen kroatischen Nationalspieler für das Gastspiel bei Werder nicht mehr. Der Rekordmeister gibt den flexiblen Abwehrspieler, der sowohl in der Innen- als auch auf beiden Außenverteidiger-Positionen einsetzbar ist, für ein Jahr auf Leihbasis an die „Werkself“ ab. Um den nahenden Transfer zu finalisieren, mussten die Bayern jedoch zunächst noch eine Hintertür für Leverkusen schließen.

So steht jetzt fest: Der Deal wird keine Kaufoption für Bayer 04 enthalten. Stanisic wird also nach Ablauf der Leihe im kommenden Sommer an die Isar zurückkehren – in der Hoffnung der Bayern-Verantwortlichen, bis dahin viel Spielpraxis auf hohem Niveau gesammelt zu haben. Sie sind überzeugt vom Potenzial des jungen Kroaten und nicht bereit, ihn dauerhaft abzugeben.

Sein Kontrakt in München läuft noch bis 2026. Bislang lief er in 41 Pflichtspielen für den Rekordmeister auf, Stanisic erzielte dabei ein Tor und gab eine Vorlage.

+ Verlässt die Bayern auf Leihbasis gen Leverkusen: Verteidiger Josip Stanisic. © Imago / Sven Simon

Leihe ohne Kaufoption: Bayerns Stanisic absolviert Medizincheck in Leverkusen

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll der Leih-Transfer spätestens am Montag verkündet werden. Nach Angaben des Kicker stehen durch die erfolgte Klärung der Wechselmodalitäten nun lediglich die Vertragsunterschrift sowie der Medizincheck aus.

In den sozialen Medien kursieren bereits Videos, die Stanisics Ankunft in Leverkusen am Sonntag zeigen. Demnach werde er sich noch am Nachmittag der obligatorischen medizinischen Untersuchung unterziehen.

Im Video: Die Ankunft von Bayern-Leihspieler Stanisic in Leverkusen

Leihgabe Stanisic ist für Ex-FCB-Star Xabi Alonso der erhoffte Abwehr-Allrounder

Für Bayer, das von Ex-FCB-Star Xabi Alonso trainiert wird und zum Bundesliga-Start mit 3:2 gegen RB Leipzig gewann, ist der 23-Jährige die erhoffte defensivorientierte Alternative für den offensiv agierenden Stamm-Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong. Nach Sky-Angaben ist der Kroate sogar ein absoluter Wunschspieler des spanischen Coachs.

Die bevorstehende Stanisic-Leihe könnte Auswirkungen auf einen anderen Münchner haben: Der abwanderungswillige Abwehrkollege Benjamin Pavard muss dadurch jetzt womöglich bei den Bayern bleiben. (wuc)

