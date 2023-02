Bayern angeblich an Frankreich-Star interessiert - Konkurrenz aus Italien und Barcelona

Von: Patrick Mayer

Der FC Bayern fahndet weiter nach einem Mittelstürmer. Gladbachs Marcus Thuram rückt erneut in den Fokus. Nicht nur in München.

München/Gladbach - Die Suche des FC Bayern geht weiter. Gesucht wird dem Vernehmen nach ein neuer Mittelstürmer, ein Lewandowski-Nachfolger im zweiten Anlauf, sozusagen.

FC Bayern: Gladbachs Marcus Thuram rückt wieder in den Fokus

Eric Maxim Choupo-Moting macht seine Sache zwar ganz gut. Was man so hört und liest, soll sein im Juni auslaufender Vertrag an der Säbener Straße auch verlängert werden. 25 bis 30 Tore in einer Saison garantiert der 33-jährige Hanseate in der Münchner Allianz Arena und auswärts aber nicht.

Der wuchtige Wandspieler stand nach 21 Spieltagen in der Bundesliga bei acht Treffern und zwei Vorlagen, bei 15 Einsätzen. Das ist, wie beschrieben, gut. Aber eben nicht sehr gut und schon gar nicht herausragend. Deswegen soll ein Neuer her für die Position ganz vorne, das wurde vom Rekordmeister nie dementiert. In den Fokus rückt deshalb erneut Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach.

Torschütze gegen den FC Bayern: Gladbachs Marcus Thuram in der Bundesliga. © IMAGO / Sven Simon

Sportdirektor Roland Virkus hatte zuletzt einen Abgang des 25-jährigen Franzosen im Sommer angedeutet. Denn: Der Vertrag des Sohnes von Fußball-Weltmeister Lilian Thuram läuft am 30. Juni aus. Unwahrscheinlich, dass der ebenfalls wuchtige Mittelstürmer am Niederrhein bleibt. Bei all der Aufmerksamkeit. Zumal er ablösefrei sein wird.

Marcus Thuram: Wechsel aus Gladbach zum FC Bayern?

„Was Marcus Thuram angeht, haben wir uns gestreckt, was das Angebot angeht. Dann muss man es auch akzeptieren, wenn es dann einfach noch größere Klubs gibt, wo Marcus dann vielleicht hinwechselt“, erklärte Virkus zuletzt im „Doppelpass“ von Sport1.

Name: Marcus Thuram geboren: 06.08.1997 in Parma Nationalität: Franzose Vater: Lilian Thuram; ehemals AC Parma, Juventus Turin und FC Barcelona; Fußball-Weltmeister mit Frankreich 1998 Position: Mittelstürmer größter Erfolg: Vize-Weltmeister mit Frankreich 2022 Marktwert: 32 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de) bisherige Klubs: FC Sochaux, EA Guingamp, Gladbach

Tags zuvor hatte Thuram beim 3:2 (1:1) der Gladbacher gegen die Bayern ein Tor erzielt. Und das Interesse dadurch erst richtig belebt? Nach 22 Spieltagen hatte der französische Nationalspieler bei 21 Einsätzen elf Tore erzielt und drei Treffer vorbereitet. Mit 14 Punkten gehörte er zu diesem Zeitpunkt zu den Top-Scorern der deutschen Bundesliga.

Marcus Thuram: Gladbach-Star wurde mit Frankreich Vize-Weltmeister

Mit Frankreich wurde er bei der Fußball-WM 2022 zudem auf aller höchstem Niveau Vize-Weltmeister. In Katar kam der Angreifer fünf Mal zum Einsatz und zeichnete sich durch zwei Assists aus. Wie nun die italienische Gazzetta dello Sport berichtet, buhlen die Bayern und Inter Mailand um Thuram. Die spanische Mundo Deportivo schreibt derweil, dass Thuram angeblich von seinem Management dem FC Barcelona angeboten worden sein soll. Barca warte demnach auf ein Angebot für ein faires Einstiegsgehalt.

Bietet der FC Bayern aber vielleicht mehr? Schon in der Januar-Transferphase hatte die Bild von einem angeblichen Interesse der Bayern an Thuram berichtet. Es wird spannend. Zumal die Münchner durch den spannenden Titelkampf in der Bundesliga mehr unter Druck geraten, personell nachzulegen. (pm)