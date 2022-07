FCB stellt de Ligt auf PK vor: Star-Innenverteidiger in USA gelandet

Von: Fabian Müller

Teilen

Fußballspieler Matthijs de Ligt kommt zum Vereinsgelände. © Christian Kolbert/dpa/Archivbild

Der FC Bayern ist weiter auf dem Transfermarkt aktiv. Matthijs de Ligt kommt von Juventus Turin. In den USA wird der Innenverteidiger nun offiziell auf einer PK vorgestellt.

Update vom 20. Juli, 19.56 Uhr: In gut einer halben Stunde beginnt die Pressekonferenz des FC Bayern aus Washington. Zugegen werden neben Neuzugang Matthijs de Ligt auch Präsident Herbert Heiner und der Vorstandsvorsitzende der Münchner, Oliver Kahn, sein. Was überzeugte den 22-Jährigen von einem Wechsel nach München? Was will er mit dem FC Bayern erreichen? Bald wissen wir mehr!

Erstmeldung: München - Gerade erst wurde der Wechsel von Neuzugang Matthijs de Ligt von Juventus Turin zum FC Bayern München als perfekt verkündet, schon ist der 22 Jahre alte Innenverteidiger zu seinem Team gestoßen. In der Nacht zum Mittwoch landete de Ligt in Washington in den USA und fuhr dann weiter in das Mannschaftshotel des FC Bayern. Dort bereitet sich der deutsche Rekordmeister derzeit auf die anstehende Saison vor.

De Ligt wechselt zum FC Bayern: Innenverteidiger wird auf PK vorgestellt

Wann de Ligt das erste Mal mit den neuen Kollegen auf dem Trainingsplatz stehen wird, war zunächst noch offen. In einer offiziellen Pressekonferenz wollen die Münchner den Niederländer aber schon vorstellen. Um 20.30 Uhr deutscher Zeit halten sie eine Pressekonferenz ab. Am Mittwochabend (Ortszeit) dann bestreiten die Münchner ihr erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison gegen D.C. United aus der Major League Soccer.

Die Bayern hatten die Verpflichtung von de Ligt am Dienstag bekanntgegeben, der Abwehrspieler von Juventus Turin kostet mindestens 67 Millionen Euro Ablöse. Der niederländische Nationalspieler soll der neue Abwehrchef der Münchner werden. (fmü/dpa)