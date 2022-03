FC Bayern offenbar an Porro dran: Portugal-Klub will im Sommer Profit machen

Von: Christoph Klaucke

FC Bayern: Hasan Salihamidzic arbeitet an einem Transfer eines Rechtsverteidigers. © Frank Hoermann/Imago

Der FC Bayern bastelt an einem Transfer eines Rechtsverteidigers. Sporting Lissabon plant den Verkauf, allerdings könnte die Ablöse zum Knackpunkt werden.

München - Der FC Bayern* arbeitet bereits an Transfers für die neue Saison. Besonders in der anstehenden Länderspielpause dürften die Bosse um Sportvorstand Hasan Salihamidzic ihr Werben um begehrte Profis intensivieren. Die Bayern sind auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger offenbar in Portugal fündig geworden, wie die tz weiß.

Pedro Porro Geboren: 13. September 1999 (Alter 22 Jahre), Don Benito, Spanien Größe: 1,76 m Rechtsverteidiger Sporting Lissabon, ausgeliehen von Manchester City Vertrag bis: 30.06.2022 Kaufoption: 8,5 Millionen Euro Marktwert: 25 Millionen Euro

FC Bayern: Suche nach einem Rechtsverteidiger als Pendant für Davies

Schon seit vielen Jahren fahndet der FC Bayern München nach einem geeigneten Kandidaten. Die rechte Abwehrseite ist seit dem Karriereende von Philipp Lahm 2017 eine offene Baustelle. Zunächst war mit Joshua Kimmich ein geeigneter Nachfolger gefunden, der ist mittlerweile aber viel wichtiger als Chef im Mittelfeld.

Benjamin Pavard machte seine Sache ordentlich. Den gelernten Innenverteidiger zieht es allerdings ins Abwehrzentrum. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann wünscht sich ohnehin einen technisch versierten Sprintertypen wie es Alphonso Davies auf der linken Seite ist. Bouna Sarr, im Spätsommer 2020 nach München gewechselt, konnte diese Anforderungen bislang nicht auf hohem Niveau nachweisen.

Der FC Bayern bastelt an einem Transfer von Rechtsverteidiger Pedro Porro von Sporting Lissabon. © Gerardo Santos/Imago

FC Bayern an Pedro Porro dran: Sporting Lissabon will im Sommer Profit mit Weiterverkauf machen

Nagelsmanns Wunsch könnte zur neuen Saison endlich in Erfüllung gehen. Der FC Bayern ist nach tz-Informationen heiß auf den spanischen Rechtsverteidiger Pedro Porro, der in Portugal für den Spitzenklub Sporting Lissabon spielt. Der 22-Jährige sei ein Typ wie Angeliño. Der Spanier hat bei RB Leipzig auf der linken Außenbahn mit seinem Offensivdrang auf sich aufmerksam gemacht.

Porro gehört Manchester City und ist seit 2020 an Sporting ausgeliehen. Der portugiesische Meister besitzt allerdings eine Kaufoption und möchte diese aktivieren, um schon im Sommer Profit mit einem Weiterverkauf machen zu können. Das könnte den FC Bayern auf den Plan rufen.

Transfer News: FC Bayern will Porro - Ablöse zu hoch?

Auch die spanische Sportzeitung As berichtet vom Interesse des FC Bayern an Porro. Demnach steht der Rechtsverteidiger auf der Shortlist des deutschen Rekordmeisters und wird von der Scouting-Abteilung intensiv verfolgt. Allerdings sollen auch die spanischen Schwergewichte Real Madrid, FC Barcelona und Atletico Madrid an einem Transfer arbeiten.

Problematisch könnte es in Sachen Ablösesumme werden. Porro kostete im Sommer 2019 bei seinem Wechsel von Girona zu Manchester City bereits zwölf Millionen Euro Ablöse, die Kaufoption soll nun laut transfermarkt.de 8,5 Millionen Euro betragen. Sporting fordert dem Vernehmen nach mindestens 30 Millionen.

FC Bayern: Rechtsverteidigersuche nimmt kein Ende

Das könnte dem FC Bayern zu teuer sein. Zuletzt berichtete Sport1, dass die Schmerzgrenze der Bayern bei 20 Millionen liegen soll. Brazzo und seine Scouts dürften mit Sicherheit aber noch andere, kostengünstigere Alternativen auf der Liste haben. Die Suche nach einem Rechtsverteidiger dauert an. (ck) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA