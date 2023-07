Pavard bald weg, Ungewissheit bei Walker: Neuer Abwehr-Plan von Tuchel?

Transfergerüchte an der Säbener Straße

Bald startet der FC Bayern in die Vorbereitung. Der Kader aber ist noch nicht komplett. Vor allem auf der Rechtsverteidigerposition gibt‘s viele Fragen.

München – Zwei sind schon da, einer lässt noch auf sich warten. Zumindest offiziell. Und sonst?

Mit Konrad Laimer und Raphael Guerreiro sind bereits zwei Neuzugänge beim FC Bayern fix. Der Transfer von Min-jae Kim ist zwar ebenfalls perfekt, kommuniziert hat dies der FC Bayern aber noch nicht.

Kyle Walker Geburtsdatum: 28. Mai 1990 (33 Jahre) Verein: Manchester City (Vertrag bis 2024) Position: Rechtsverteidiger Martkwert: 13 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

FC Bayern: Min-jae Kim stößt wohl erst in Japan und Singapur zum Team

Beim Trainingslager am Tegernsee, welches am Samstag (15. Juli) beginnt, wird der neue Innenverteidiger laut Informationen von Sky noch nicht dabei sein. Erst, wenn der Bayern-Tross dann ab 24. Juli in Japan und Singapur aufschlägt, soll Kim zum Team stoßen. Womöglich bekommt die Korea-Kante nach seinem dreiwöchigen Militärdienst zuletzt noch ein paar Tage Urlaub.

Ansonsten tut sich auf der Einkaufsliste des Rekordmeisters derzeit wenig. Konkret ist das Interesse an Harry Kane, der als neuer Mittelstürmer den Weg an die Isar finden soll. Angeblich sollen die Bayern kürzlich ein zweites Angebot (angeblich 80 Millionen Euro plus Boni) für den Stürmer bei Tottenham Hotspur hinterlegt haben. Offenbar aber wieder ohne Erfolg. Bei dieser Personalie ist man dennoch positiv gestimmt.

+ Benjamin Pavard (l.) bald weg und Kyle Walker kommt auch nicht? Thomas Tuchel hat für den Fall der Fälle seine Pläne. © IMAGO / Sportimage / Kirchner-Media / Sven Simon

Pavard bald weg, Ungewissheit bei Walker: Bayerns Plan rechts hinten

Bei Kyle Walker, dem Rechtsverteidiger von Manchester City, sind die Bayern-Bosse hingegen inzwischen nicht mehr so optimistisch. Offenbar wird befürchtet, dass der 33-Jährige das Münchner Interesse dazu nutze, seine Ausgangsposition bei Vertragsverhandlungen mit ManCity zu verbessern.

Sollte dem so sein, haben die Bayern bereits andere Pläne. Zumal mit Noussair Mazraoui, Josip Stanisic und auch noch Benjamin Pavard drei Rechtsverteidiger im Kader stehen. Der Franzose hat dem Verein allerdings bereits mitgeteilt, dass er seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern möchte.

Benjamin Pavard beim FC Bayern: Wechselwunsch hinterlegt, aber kein Verein fragt an

Pavard hat klare Vorstellungen, er möchte bei einem internationalen Top-Klub zukünftig in der Innenverteidigung spielen. Problem: Beim FCB wird dies nach der Kim-Verpflichtung schwierig und bislang ist kein entsprechender Verein an den 27-Jährigen herangetreten. Der FC Barcelona, Inter Mailand oder ManCity, die zuletzt als mögliche Interessenten gehandelt wurden, sind bislang nicht aktiv geworden.

Allerdings haben wir auch erst Mitte Juli, das Transferfenster ist noch bis zum 1. September geöffnet. Insofern kann bei der Personalie noch alles passieren. Anders als bei Lucas Hernandez, der den Bayern konkret und frühzeitig vom Interesse von PSG berichtete, sind die Bosse an der Säbener Straße bei Pavard noch entspannt.

Konrad Laimer: Die neue Allzweckwaffe beim FC Bayern?

Sollte ein Verein die kolportierten 35 bis 40 Millionen Euro für ihn zahlen, wird man sich mit der Offerte beschäftigen. Falls der Walker-Transfer nicht zustande kommt, wonach es aktuell aussieht, bedeutet dies aber nicht automatisch, dass definitiv ein Rechtsverteidiger verpflichtet wird. Womöglich hat man diesen ja bereits geholt.

Auch wenn Laimer aktuell eher als klarer Sechser gesehen wird und daher die Zukunft von Leon Goretzka beim FC Bayern mehr als ungewiss ist, könnte der Österreicher auch als Rechtsverteidiger auflaufen. Dies tat er in 190 Partien für RB Leipzig immerhin 24 Mal.

Aaron Hickey Geboren: 10. Juni 2002 (Alter 21 Jahre), Glasgow, Vereinigtes Königreich Verein: FC Brentford (Vertrag bis 2026) Position: Rechtsverteidiger Marktwert: 25 Millionen Euro

Tuchel-Watch am Tegernsee: Bayern-Trainer wird Eindrücke mitnehmen

Thomas Tuchel wird sich seine Stars in der kommenden Woche in Rottach-Egern genau ansehen und seine Eindrücke mit zum wöchentlichen Treffen („Ausschuss Sport“) nehmen. Dort wird dann beraten, welche Veränderungen für den neuen Bayern-Kader noch vorgenommen werden müssen.

Ein Transfer-Kandidat für hinten rechts könnte derweil Aaron Hickley sein, mit dem sich die Bayern bereits vor einigen Jahren beschäftigt haben. Der 21-jährige Schotte entschied sich aber 2020 zu einem Wechsel zu FC Bologna, ehe er seit vergangenen Sommer beim FC Brentford zu überzeugen wusste. (smk)

