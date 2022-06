FC Bayern heiß auf die City-Raketen? Plan B bei möglichem Mané-Scheitern

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Teilen

Gabriel Jesus und Raheem St‌erling von Manchester City sollen das Interesse des FC Bayern geweckt haben. © Martin Rickett/dpa

Im Werben um Sadio Mané muss sich der FC Bayern noch gedulden. Auch zwei Stars von Manchester City sollen das Interesse der Münchner geweckt haben.

München – Die Verantwortlichen des FC Bayern basteln am Kader für die neue Saison. Oberste Priorität hat aktuell der Transfer von Liverpool-Star Sadio Mané (Vertrag bis 2023). Der Senegalese ist sich mit den Münchnern über einen Dreijahres-Vertrag weitgehend einig. Doch noch hakt es an der Ablöse.

FC Bayern: Interesse an Raheem Sterling und Gabriel Jesus von Manchester City?

Zuletzt lehnte der englische Spitzenklub ein Angebot des deutschen Rekordmeisters, das inklusive Bonuszahlungen bei rund 35 Millionen Euro gelegen haben soll, ab. Dem Vernehmen nach fordern die Reds 50 Millionen Euro für Mané. Klingt nach harten Verhandlungen für Vorstands-Boss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Stellt sich die Frage: Was macht Bayern, sollte es wider Erwarten mit dem gewünschten Mané-Deal nicht klappen? Laut der für gewöhnlich gut informierten englischen Zeitung The Telegraph haben die Münchner als Plan B Raheem Sterling (Vertrag bis 2023) von Manchester City auf dem Zettel. Beim 1:1 zwischen Deutschland und England in der Allianz Arena konnten sich die Bayern-Bosse live ein Bild vom Angreifer, der offensiv flexibel einsetzbar ist, machen.

Sterling und Jesus wohl auch bei Real Madrid und Chelsea auf dem Zettel

Fakt ist: Auch Real Madrid und der FC Chelsea zeigen Interesse an Sterling. Vor allem der von Thomas Tuchel trainierte Londoner Verein bemüht sich intensiv um eine Verpflichtung des englischen Nationalspielers. Als Ablöse sind rund 70 Millionen Euro im Gespräch.

Neben Sterling sollen die Bayern eine weitere City-Rakete auf dem Schirm haben: Gabriel Jesus (Vertrag bis 2023). Nach den Verpflichtungen von Erling Haaland (Borussia Dortmund) und Julian Alvarez (River Plate) sinken die Startelf-Chancen des Brasilianers beim englischen Meister. Aktuell zieht es ihn eher zu Arsenal. Die gehandelte Ablöse liegt bei 50 Millionen Euro.

Die größten Flop-Transfers des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

FC Bayern: Zwei England-Klubs buhlen offenbar um Marc Roca

Apropos England: Mittelfeldspieler Marc Roca (Vertrag bis 2025) darf den FC Bayern im Sommer verlassen. Interesse gibt es von international ambitionierten Klubs aus der Bundesliga, Italien, Spanien und England.

Vor allem Leeds United will den Spanier in die Premier League locken. Auch West Ham soll Interesse zeigen. Mögliche Ablöse: rund 10 Millionen Euro. Fraglich also, ob Roca bei der Mannschaftsvorstellung des FC Bayern am 16. Juli (ab 15 Uhr) in der Allianz Arena vor den Fans noch dabei sein wird. (pk/bok)