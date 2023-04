Klopp will wohl Bayern-Star – der hadert mit seiner Situation in München

Nicht beim FC Bayern angekommen: Sadio Mané (li.) und Ryan Gravenberch. © IMAGO/Mladen Lackovic

Ryan Gravenberch ist mit seinem Job beim FC Bayern chronisch unzufrieden. Jetzt soll sich angeblich der FC Liverpool um den Niederländer bemühen.

München/Liverpool - Die Situation beim FC Bayern ist angespannt: Nach dem unerwarteten Rausschmiss von Trainer Julian Nagelsmann, dem Viertelfinal-Aus im DFB-Pokal (1:2 gegen Freiburg) und dem wahrscheinlichen Aus in der Champions League (0:3 im Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester City) wächst jetzt der Druck auf die Münchner Bosse Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic gehörig.

FC Bayern: Liverpool interessiert sich wohl für Ryan Gravenberch

Just in dieser Gemengelage steigt offenbar auch der Frust bei einzelnen Spielern. Der vermeintliche Königstransfer Sadio Mané, bisher vielmehr ein Transfer-Flop, wurde nach einer Handgreiflichkeit gegen Leroy Sané suspendiert. Auch ein anderer Akteur ist sichtlich unzufrieden.

Sein Name: Ryan Gravenberch. Der 20-jährige Niederländer spielt seit seinem Wechsel von Ajax Amsterdam für eine kolportierte Ablöse von 18,5 Millionen Euro in der Münchner Allianz Arena schlicht keine Rolle. Jetzt soll sich angeblich der FC Liverpool um den jungen Holländer bemühen.

Das berichten Sky Sports und die Bild übereinstimmend. Demnach hat LFC, trainiert vom deutschen Coach Jürgen Klopp, bereits das Gespräch mit Gravenberchs Management gesucht. Weitere Gespräche sollen angeblich in den Niederlanden stattfinden.

Ryan Gravenberch zum Liverpool? Er kann sich beim FC Bayern nicht durchsetzen

Klopp fahndet derzeit nach einer Alternative für die Schaltzentrale der „Reds“. Auch, weil Ex-Bayer Thiago wohl vor dem Abschied steht. Die eigentliche Wunschlösung Jude Bellingham (Borussia Dortmund) sei laut dem Bericht selbst für den englischen Meister von 2020 zu teuer. Rückt nun Gravenberch in den Fokus des Premier-League-Klubs?

Überliefert ist: Der Mittelfeldspieler ist in der Isarmetropole notorisch unzufrieden. „Ich hatte auf jeden Fall gehofft und auch erwartet, dass ich mehr beim FC Bayern spielen würde. Bisher hat es nicht so geklappt wie erwartet“, sagte Gravenberch kürzlich dem Portal Ajax Showtime: „In meiner Karriere hatte ich eigentlich noch nie einen Rückschlag bis zu dieser Saison.“

Name: Ryan Gravenberch geboren: 16.05.2002 (in Amsterdam) Position: Zentrales Mittelfeld Vertrag bis: 30.06.2027 bisherige Klubs: Ajax Amsterdam

Kritische Sätze, um sich für eine möglich Leihe ins Spiel zu bringen? In dieser Saison spielte Gravenberch bei 17 Bundesliga-Einsätzen nur ein einziges Mal von Anfang an - und wirkte damals, beim 2:3 in Gladbach, streckenweise überfordert. In der Königsklasse reichte es immerhin zu zwei Startelf-Einsätzen. Im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain (1:0, 2:0) durfte er aber insgesamt nur drei Minuten mitwirken. Und in Manchester wurde er nicht eingewechselt.

Ryan Gravenberch: Bayern-Transfer beklagt sich über Situation in München

Am Duo Joshua Kimmich und Leon Goretzka gibt es für ihn einfach kein Vorbeikommen. Und auch Jamal Musiala kommt in der Reihenfolge der „Achter“ wohl noch vor ihm. Schon im Oktober hatte sich Gravenberch über seine Situation bei Bayern beklagt. „Die Situation ist nicht einfach für mich, natürlich will ich spielen. Ich kenne natürlich meine Qualität, aber es ist, wie es ist“, sagte er damals der Münchner AZ. Kommt es noch in diesem Sommer zur Trennung? Oder zumindest zu einer Leihe? (pm)