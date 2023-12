FC Bayern wohl kurz vor Transfer von spanischem Nationalspieler

Von: Melanie Gottschalk

Der FC Bayern steht offenbar kurz vor einer Verpflichtung von Bryan Zaragoza. Der spanische Nationalspieler würde aber nicht sofort zu den Münchnern stoßen.

München – Im Sommer wurde der Deadline Day für den FC Bayern zur Enttäuschung, Joao Palhinha weilte bereits in München – musste dann aber doch zurück nach London. Im Winter soll es nun anders laufen, auch der 28-jährige Portugiese steht laut mehrerer Medienberichte weiter auf dem Zettel der Münchner. Einen weiteren Deal hat der deutsche Rekordmeister offenbar schon eingetütet.

FC Bayern offenbar kurz vor Verpflichtung von Bryan Zaragoza

Denn wie Marcos Benito vom spanischen TV-Sender El Chiringuito TV berichtet, steht der FC Bayern kurz vor der Verpflichtung von Bryan Zaragoza vom spanischen Erstligisten FC Granada. TZ-Informationen können den Bericht bestätigen. Demnach sollen bereits konkrete Verhandlungen zwischen den Vereinen stattgefunden haben. Die Sport Bild hatte bereits darüber berichtet, dass sich der deutsche Rekordmeister auf dem spanischen Markt umsehe und mit einem Spieler „sehr weit“ sei. Einen konkreten Namen nannten sie da allerdings noch nicht. Offenbar handelt es sich dabei aber um Zaragoza.

Der 22-jährige spanische Nationalspieler besitzt bei Granada noch einen Vertrag bis 2027, es soll aber eine Ausstiegsklausel in Höhe von 14 Millionen Euro geben, der FC Bayern legt laut tz-Informationen 15 Millionen Euro auf den Tisch. Der Linksaußen würde aber nicht im Winter zu den Münchnern stoßen, sondern auf Leihbasis die Saison mit Granada beenden.

Der FC Bayern steht offenbar kurz vor einer Verpflichtung von Bryan Zaragoza. © Mutsu Kawamori/imago

Zaragoza eine gute Ergänzung für den Kader des FC Bayern

Linksaußen besteht beim FC Bayern zwar kein akuter Bedarf, wer sich aber ein bisschen mit dem 22 Jahre alten Zaragoza beschäftigt, stellt schnell fest, dass er ähnliche Anlagen hat, wie Franck Ribéry. Zudem würde er gut ins Raster von Sportdirektor Christoph Freund passen. Er hat viel Potenzial und ist entwicklungsfähig. Für die Breite des Kaders wäre er eine gute Ergänzung – zumal es neben Kingsley Coman auf der linken Seite wenig Alternativen gibt.

In der laufenden Saison stand er 14 Mal für seinen Ausbildungsverein Granada auf dem Platz, schoss fünf Tore und bereitete zwei Treffer vor. Der Marktwert liegt laut Transfermarkt.de bei acht Millionen Euro, die Ablösesumme in Höhe von 15 Millionen Euro wäre also ein fairer Preis.

Akuter Bedarf in der Verteidigung beim FC Bayern

Akuter Bedarf herrscht beim FC Bayern vor allem in der Verteidigung und auf der Sechser-Position. Dort hatte man bereits im Sommer nachbessern wollen, war jedoch gescheitert. Freund ist deshalb intensiv auf der Suche nach Verstärkung im Winter. Trainer Thomas Tuchel hatte zudem bereits kurz nach Ende der Transferperiode im Sommer die Größe des Kaders bemängelt, Verletzungen verschärften die Situation zeitweise deutlich.

Da dürfte es Tuchel freuen, dass Freund bereits Wintertransfers ankündigte: „Die Winter-Transferperiode ist nicht so einfach. Wir sind hinten nominell nicht so groß aufgestellt. Es gibt noch den Africa Cup und die Asienmeisterschaft, daher gibt‘s einiges zu tun die nächsten Wochen“, sagte er kürzlich am DAZN-Mikro. Es bleibt also spannend. (msb)