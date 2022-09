FC Bayern verpflichtet Japan-Juwel Fukui – ausgebildet in Barcas Akademie

Von: Philipp Kessler

Einst im Barca-Trikot, nun im Bayern-Trikot: Taichi Fukui kostet die Bayern rund 400 000 Euro Ablöse © Ruiz

Verstärkung aus dem Land der aufgehenden Sonne. Nach Informationen unserer Zeitung verpflichten die Amateure des FC Bayern zum 1. Januar 2023 Taichi Fukui.

München – Der 18-jährige zentrale Mittelfeldspieler wechselt vom japanischen Erstligisten Sagan Tosu nach München und erhält einen Vertrag bis Juni 2025. Die Ablöse für den Japaner soll rund 400 000 Euro betragen.

Fukui spielte bereits im Sommer wochenlang bei den Bayern Amateuren vor (unsere Zeitung berichtete) und überzeugte dabei im Training die Verantwortlichen um Coach Martin Demichelis (41). Damals machte ein Transfer aus sportlicher Sicht aufgrund der personellen Situation auf seiner Position allerdings kaum bis wenig Sinn. Weil im Winter wieder Bewegung in die Kaderplanungen kommen dürfte, wird ein Platz für Fukui in der Regionalliga-Mannschaft frei. Auch in der U 19 darf das Juwel, das aktuell in seiner Heimat ist, eingesetzt werden.

FC Bayern: Fukui war MVP in Barcas Jugendakademie

Fukui bringt diverse Vorzüge mit: Er ist dribbelstark und überzeugt durch gutes Passspiel. Für die U 18 von Sagan Tosu erzielte der 1,73-Meter-Mann fünf Tore in neun Spielen, zudem bereitete er sieben Treffer vor. Am 3. März 2021 spielte der U 20-Nationalspieler im Liga-Pokal zum ersten Mal für die Profis. Am 3. Juli 2021 debütierte er in der J1 League gegen Sanfrecce Hiroshima. Es folgten drei weitere Erstliga-Einsätze.

Interessant ist auch sein Werdegang. Fukui nämlich lernte das Fußballspielen in der Akademie des FC Barcelona in Fukuoka. 2013 wurde er dort als MVP (Most Valuable Player) ausgezeichnet. Im Februar desselben Jahres wechselte er in die U 12 von Sagan Tosu. Nun geht sein Weg beim FC Bayern weiter. In seiner Anfangszeit in München soll er am FC Bayern Campus in der Ingolstädter Straße wohnen. (Philipp Kessler)