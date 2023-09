Hat der FC Bayern eine Riesenchance verpasst? Matthäus riet noch zu anderem Stürmer

Von: Patrick Mayer

Harry Kane kostet den FC Bayern mehr als elf Mal so viel wie Serhou Guirassy den VfB Stuttgart. Wäre er der bessere Transfer für den Münchner Sturm gewesen?

München - Er ist die Entdeckung dieser Bundesliga-Saison schlechthin. Dabei hatte Serhou Guirassy schon früher richtig abgeliefert. Der Mittelstürmer des VfB Stuttgart hat nach vier Spieltagen acht Tore erzielt und damit den 56 Jahre langen Rekord von Gladbach-Ikone Peter Meyer aus der Saison 1967/68 eingestellt.

Name: Serhou Yadaly Guirassy geboren: 12.03.1996 Nationalität: Guinea / Frankreich Position: Mittelstürmer Klub: VfB Stuttgart Vertrag bis: 30.06.2026 frühere Klubs: LOSC Lille, AJ Auxerre, 1. FC Köln, Amiens SC, Stade Rennes

FC Bayern München: Serhou Guirassy bessere Wahl als Harry Kane?

Kein Wunder: Im Schwabenkessel sind sie voll des Lobes für den 27-jährigen Nationalspieler aus Guinea, der dem Traditionsklub schon in der vergangenen Spielzeit mit fünf Toren in den letzten acht Spielen sowie einem Treffer und einer Vorlage in der Relegation gegen den Hamburger SV (3:0/3:1) den Klassenerhalt gesichert hatte.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hatte deshalb dem FC Bayern zu einer Verpflichtung von Guirassy geraten, der das Format und die Eigenschaften einer klassischen Neun hat. Ein Profil, nach dem die Münchner während zähen Verhandlungen mit Tottenham Hotspur um Harry Kane (vier Saison-Tore) mit Nachdruck fahndeten. Wäre Guirassy gemäß Preis-Leistungs-Verhältnis sogar die bessere Wahl gewesen, statt des Superstars aus England?

Kaum zu halten: Serhou Guirassy (li.) vom VfB Stuttgart, hier gegen Bayerns Matthijs de Ligt. © IMAGO / ActionPictures

Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart: Ein Kandidat für den FC Bayern München?

„Ich würde Guirassy holen!“, hatte Matthäus der Bild gesagt. Bei Instagram gehen aktuell mehrere Memes in Fan-Seiten rum, in denen an die Aussage des Weltmeisters von 1990 erinnert wird. Zum Beispiel beim Account „fussballkneipe“, der immerhin 38.600 Follower hat. In den Kommentaren schreibt ein User dazu: „Lothar Matthäus wird viel zu oft unterschätzt.“ Ein anderer Nutzer meint mit Blick auf die Guirassy-These: „Seine Analysen und Expertisen sind seit langer Zeit extrem gut, stimmig und bringen es auf den Punkt.“ Aber: Ein weiterer Insta-User meint: „Trotzdem wird Harry Kane konstanter Tore schießen als ein Guirassy.“ Wirklich?

Zum Vergleich: Der VfB verpflichtete Guirassy im Juli fest und überwies für den 1,87 Meter großen Angreifer überschaubare neun Millionen Euro Ablöse an den französischen Erstligisten Stade Rennes. Tottenham bekam aus München für Kane dagegen satte 100 Millionen Euro – Boni wohl noch nicht mit eingerechnet. Das ist rund elf Mal so viel. Entsprechend gespannt dürften die kritischen Beobachter der Bundesliga auf die Torquoten der beiden Mittelstürmer schauen. Weil Guirassy beim FC Bayern in der Lage wäre, ähnlich viele Tore wie der drei Jahre ältere Kane (30) zu erzielen? Oder sogar mehr? Spekulation.

Serhou Guirassy: Wieviel Bundesliga-Tore sind für den Mittelstürmer des VfB Stuttgart drin?

„Es hat seine Klasse schon in der vergangenen Saison gezeigt – und zwar in einer Rolle, die heutzutage nicht mehr viele Angreifer ausfüllen können: Er ist ein klassischer Mittelstürmer mit all den dazugehörenden Qualitäten. Er ist groß, ist stets präsent, sorgt in der gegnerischen Abwehr ständig für Unruhe und spielt auch stark mit dem Rücken zum Tor“, sagte Ex-Nationalspieler Kevin Kuranyi nun den Stuttgarter Nachrichten über seinen Nachfolger im VfB-Sturm. „Dass er einen exzellenten Torriecher hat, kann man ja aktuell an der Torjägerliste der Bundesliga ablesen. Alles in allem lässt sich sagen: Der Franzose ist ein Stürmertyp, wie er Deutschland derzeit fehlt“, meinte der Schwabe weiter.

Cacau, noch ein Ex-Nationalspieler des VfB, erwartet schon bald ein Ringen der Topklubs um den Torjäger. „Wenn er weiter so spielt und trifft, werden andere Klubs logischerweise noch mehr auf ihn aufmerksam werden, daher sage ich: Der VfB sollte die Zeit mit ihm genießen und das Bestmögliche daraus machen“, sagte er derselben Zeitung: „Ich traue ihm zu, dass er in dieser Saison auf 20 Tore kommt, wenn er gesund bleibt – das wäre überragend.“ Vielleicht fühlt sich dann auch der eine oder andere Boss an der Säbener Straße in München an den Tipp von Lothar Matthäus erinnert. (pm)