Ablösefreier Abgang: Grant-Leon Ranos wechselt vom FC Bayern in die Bundesliga

Von: Noah Hölch

Grant-Leon Ranos (vorne) wechselt in die Bundesliga zu Borussia Mönchengladach. © Imago Images / Sven Leifer

Der FC Bayern hat das Tauziehen um Grant-Leon Ranos offenbar verloren. Der U23-Torjäger steht vor einem Wechsel in die Bundesliga.

München - Mit durchwegs starken Leistungen im Dress der „kleinen Bayern“ hat Grant-Leon Ranos auf sich aufmerksam gemacht und für höhere Aufgaben empfohlen. In einer nicht ganz einfachen Saison für die Bayern Reserve lieferte der 19-Jährige Deutsch-Armene konstant ab: 20 Tore und zwölf Assists stehen nach 34 Regionalliga-Partien zu Buche. Auch in seinem Debüt für die armenische Nationalmannschaft gegen Zypern traf Ranos gleich doppelt.

Bayern München II: Ranos vor Sprung in die Bundesliga

Da sein Vertrag am Saisonende ausläuft und die kleinen Bayern voraussichtlich auch nächstes Jahr in der Regionalliga vertreten sein werden, deutete zuletzt vieles auf einen ablösefreien Wechsel in eine höherklassige Liga hin. Mit Hannover 96 hatte vor kurzem bereits ein Zweitligist sein Interesse an Ranos bekundigt. Nun sieht es jedoch nach einem noch größeren Sprung für den Rechtsfuß aus: Der Wechsel zu Bundesligist Borussia Mönchengladbach ist laut übereinstimmenden Medienberichten so gut wie perfekt.

Borussia Mönchengladbach: Grant-Leon Ranos als Ersatz für Marcus Thuram

In Mönchengladbach könnte er in die Fußstapfen von Marcus Thuram treten, der die Borussia im Sommer ablösefrei verlassen wird. Wie auch Thuram ist Ranos sowohl im Sturmzentrum zuhause, kann aber auch über die Flügel kommen. Die sportliche Lücke, die der französiche Nationalspieler in Gladbach reißt, soll wohl auf mehreren Schultern verteilt aufgefangen werden. Ranos wäre einer dieser Stützen. Mit Ranos hätte die Borussia einen aufstrebenden, jungen Stürmer, der viel Entwicklungspotenzial mitbringt, sich auf Top-Niveau aber noch beweisen muss. Der Sprung aus der Regionalliga in die Bundesliga ist alles andere als einfach.

Ranos: Bayern als Verlierer des Deals - Bekanntgabe kommende Woche?

Ranos wäre Teil einer einer ambitionierten Mannschaft, die sich gerade mitten im Umbruch befindet und auf Dauer wieder zurück nach Europa will. Wenn Ranos in Gladbach das nötige Vertrauen bekommt, könnte es sich für alle Seiten als ein erfolgreiches Projekt herausstellen. Einzig der FC Bayern würde als Verlierer des Deals dastehen. Schließlich bekommen sie nicht einmal eine finanzielle Entschädigung für ihr Sturm-Juwel. Am Mittwoch, den 24. 05., findet das letzte Saisonspiel gegen Pipinsried für die Bayern Reserve statt. (Noah Hölch)