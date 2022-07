Bayern-Verteidiger nach de-Ligt-Transfer vor dem Absprung - Französische Erstligisten interessiert

Von: Vinzent Fischer

Tanguy Nianzou ist unzufrieden und möchte den FC Bayern verlassen. Der Verteidiger wird von zwei französischen Erstligisten umworben.

München - Der FC Bayern hat auf dem Transfermarkt ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Nach dem Transfer von Liverpool-Star Sadio Mané machte der Rekordmeister nun auch die Verpflichtung von Abwehrspieler Matthijs de Ligt offiziell. Damit konnten die Münchner zwei absolute Weltklasse-Spieler für sich gewinnen. Der Druck im Kader vergrößert sich also, und gerade in der Abwehr wird es für einige Spieler eng. So plant Sportvorstand Hasan Salihamidžić mit einem Abgang in der Defensive.

Tanguy-Austin Nianzou Kouassi Geboren: 7. Juni 2002 in Paris, Frankreich Positionen: Innenverteidigung, Defensives Mittelfeld Marktwert: 9 Mio. Euro

FC Bayern: Nianzou stand schon im Winter vor dem Absprung - Geht der Verteidiger dieses Mal?

Die Anzeichen verdichten sich, dass Tanguy Nianzou den Rekordmeister in diesem Sommer verlassen wird. Bereits im Winter gab es Gerüchte um einen Abschied des Abwehr-Talents. Jetzt berichtet die französische Tageszeitung L‘Équipe, dass der 20-Jährige vor einem Abgang steht. Der Youngster sehne sich nach mehr Spielzeit und forciere daher eine Rückkehr in die Ligue 1. 2020 war er von Paris Saint-Germain nach München gewechselt.

Bayern-Verteidiger Tanguy Nianzou (links, neben Teamkollege Dayot Upamecano) wird von zwei Ligue-1-Klubs umworben. © IMAGO / kolbert-press

Immer wieder zeigte sich Nianzou seither mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden, auch wenn seine Rolle als Herausforderer um die Stammplätze eigentlich klar definiert ist. In den wenigen Startelf-Einsätzen konnte er außerdem nur selten überzeugen. So etwa gegen Arminia Bielefeld, als er durch ein überhartes Einsteigen auffiel und von Trainer Julian Nagelsmann mit einer „erzieherischen Maßnahme“ belegt wurde.

Tanguy Nianzou: Nach dem de-Ligt-Transfer stehen die Chancen auf mehr Spielzeit noch schlechter

Mit der Ankunft von Matthijs de Ligt stehen die Chancen auf höhere Einsatzzeiten für Nianzou wohl noch schlechter. In den nächsten Tagen soll es daher laut dem Bericht der L‘Équipe zu einem Treffen mit Hasan Salihamidžić und dem Management des Spielers kommen. Die französischen Erstligisten Stade Rennes und OGC Nizza sollen sich um den 20-Jährigen bemühen.

Tanguy Nianzou: Für Brazzo kommt höchstens eine Leihe in Frage

Doch der Rekordmeister will sein Abwehrtalent eigentlich halten. So sollen die Bayern-Bosse Nianzou sogar eine Vertragsverlängerung um zwei Jahre angeboten haben. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft noch bis 2024. Der Youngster soll beim FC Bayern in der Dreierkette von Julian Nagelsmann rotieren. Nach Informationen der Bild will Hasan Salihamidžić daher maximal eine Leihe.

Nianzou scheint trotzdem nicht überzeugt, auf mehr Einsatzzeiten zu kommen. Neue Chancen könnten sich lediglich bei einem Abgang in der Defensive ergeben. Leeds United soll an einem anderen Bankdrücker der Bayern-Defensive interessiert sein.