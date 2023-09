Von wegen Transfer-Schluss: FC Bayern kann auch nach dem Deadline Day noch Spieler verkaufen

Von: Jannek Ringen

Teilen

Der Deadline Day brachte beim FC Bayern viel Chaos mit sich. Auf der Zugangsseite passierte nichts mehr, Abgänge sind dennoch theoretisch möglich.

München – Zum Ende einer turbulenten Transferphase des FC Bayern brach bei den Verantwortlichen des Clubs noch einmal das Chaos aus. Erst schien es so, als könnten die Bosse Thomas Tuchel seinen Wunsch von einer „holding Six“ erfüllen. Mit Joao Palhinha war bereits ein defensiver Mittelfeldspieler nach München gereist, doch am Ende scheiterte der Transfer, da der FC Fulham keinen Nachfolger fand. Auf der Abgangsseite kann jedoch immer noch etwas passieren.

Transferfenster FC Bayern Neuzugänge: Harry Kane (Tottenham Hotspur), Kim Min-Jae (SSC Neapel), Daniel Peretz (Maccabi Tel Aviv), Konrad Laimer (RB Leipzig), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) Abgänge: Lucas Hernandez (PSG), Ryan Gravenberch (FC Liverpool), Benjamin Pavard (Inter Mailand), Sadio Mane (Al-Nassr), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Yann Sommer (Inter Mailand), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Malik Tillman (PSV Eindhoven), Josip Stanisic (Bayer Leverkusen), Daley Blind (FC Girona), Bright Arrey-Mbi (Hannover 96), Paul Wanner (SV Elversberg) Erlöse: 173,25 Millionen Euro Ausgaben: 155 Millionen Euro

Europäische Top-Ligen beenden gemeinsam das Transferfenster

Lange Zeit galt der 31. August als Deadline Day, bis sich die europäischen Ligen 2022 darauf geeinigt haben, dass dieser auf den ersten Tag im September geschoben wird. Lediglich in der niederländischen Eredivisie ist am letzten Tag im August Schluss. Damit endet das Transferfenster in allen europäischen Top-Ligen an ein und demselben Tag.

Trotz der Einigung auf einen gemeinsamen Deadline Day schließen nicht alle Transferfenster zum gleichen Zeitpunkt. Traditionell macht Deutschland den ersten Schritt und schließt den Markt um 18 Uhr. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen alle Dokumente eingereicht sein, damit sich ein Transfer noch realisieren lässt. Die Clubs aus Premier League und La Liga durften den kompletten Abend ausreizen und bis Mitternacht Transfers tätigen. Italien schloss um 20 Uhr und da Vereine aus der Ligue 1 noch bis 23 Uhr Transfers tätigen durften, ging der Eintracht-Paris-Deal um Randal Kolo Muani noch über die Bühne.

Vor Christoph Freund liegt beim FC Bayern viel Arbeit. © IMAGO / fohlenfoto

Offene Märkte in Belgien, der Schweiz und der Türkei – Gefahr aus Saudi-Arabien

Doch nur weil das Transferfenster hierzulande geschlossen ist, heißt es nicht, dass der FC Bayern keine Spieler mehr abgeben kann. Nicht in allen europäischen Ligen sind die Märkte bereits geschlossen. In Belgien endet das Transferfenster am Mittwoch (5. September), in der Türkei am Freitag (8. September). Rein theoretisch könnten Clubs aus diesen Ländern noch Spieler der Bundesligisten abwerben. Doch eine ganz andere Komponente sollte dem FC Bayern Sorgen machen.

Die Millionen aus Saudi-Arabien haben in diesem Sommer den ganzen Transfermarkt auf den Kopf gestellt und es gelang den Clubs aus dem Golfstaat, zahlreiche Stars in das Land zu lotsen. Dort ist das Transferfenster noch bis zum 8. September geöffnet, was bedeutet, dass auch noch in den nächsten Tagen lukrative Angebote hereinkommen könnten. Der FC Liverpool bangt derzeit beispielsweise um Mohamed Salah, der heftig aus Saudi-Arabien umworben wird.

Kane, Kim, Sabitzer, Openda, Gosens: Top-Transfers der Bundesligisten zur Saison 2023/24 Fotostrecke ansehen

Der Kader des FC Bayern ist dünn – auch Zugänge sind noch möglich

Aktuell umfasst der Kader des FC Bayern 18 Feldspieler, punktuelle Verstärkung gibt es aus der zweiten Mannschaft. Dafür, dass das Team von Thomas Tuchel in allen drei Wettbewerben nach dem ganz großen Wurf strebt, ist der Kader extrem dünn besetzt, was zu Problemen führen könnte. Die gescheiterten Transfers am letzten Tag der Transferperiode haben damit die Kaderplanung ordentlich durcheinander gebracht.

Doch auch nach Transferschluss könnten die Bayern noch reagieren. Vertragslose Spieler können jederzeit unter Vertrag genommen werden, was für den FC Bayern möglicherweise nicht irrelevant ist. Doch ob sich unter diesen Spielern eine ernsthafte Option für den Deutschen Meister befindet, bleibt fraglich. (jari)