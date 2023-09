FC Bayern scheitert am Transfermarkt: So platzte der Palhinha-Deal

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Teilen

Der FC Bayern geht am Deadline Day leer aus. Die Wunschtransfers scheiterten kurz vor Schluss. Der Palhinha-Deal platzte in letzter Sekunde.

München – Thomas Tuchel (50) war sichtlich bemüht, seine Nervosität zu verbergen, als er am Freitag-Vormittag das Podium im Pressestüberl an der Säbener Straße betrat. Doch der Trainer des FC Bayern München hockte auf Kohlen, immerhin schloss das Tranfer-Fenster am gleichen Tag um 18 Uhr – und Tuchel konnte zu diesem Zeitpunkt weder bei Wunsch-Sechser Joao Palhinha (28/FC Fulham), noch bei einem der Abwehr-Kandidaten um Trevoh Chalobah (24/FC Chelsea) und Armel Bella-Kotchap (21/FC Southampton) Vollzug vermelden.

Palhinha-Transfer geplatzt – trotz Medizincheck und Trikotübergabe

„Es läuft auf eine Last-Minute-Entscheidung hinaus, wir wollen uns nicht zu sehr ablenken“, sagte Tuchel, als er auf Palhinha angesprochen wurde. „Es ist aufregend und bleibt spannend. Aber es wird wohl noch ein paar Stunden dauern.“

Um 18 Uhr war klar: Der FC Bayern konnte bis zum Transferschluss in Deutschland keinen der anvisierten Wunschtransfers finalisieren. Besonders bitter: Der Wechsel von Palhinha platzte, obwohl der Portugiese bereits in München weilte und seinen Medizincheck absolviert hatte. Ein Vertrag für den defensiven Mittelfeldspieler bis 2028 war bereits ausverhandelt. Sky-Fotos zeigten um 17.43 Uhr sogar einen Bayern-Mitarbeiter mit dem vermeintlichen neuen Trikot Palhinhas auf dem Vereinsgelände an der Säbener Straße.

Palhinha wechselt nicht zum FC Bayern. © Mark Cosgrove/Imago

FC Bayern scheitert am Transfermarkt: So platzte der Palhinha-Deal

Alles war angerichtet! Doch Fulham ließ den Transfer, der dem Premier-League-Club dem Vernehmen nach rund 65 Millionen Euro einbringen sollte, scheitern. Die Engländer konnten in der Kürze der Zeit keinen geeigneten Ersatz für Abräumer Palhinha finden.

Der deutsche Rekordmeister suchte nach den Abgängen von Benjamin Pavard (27/Inter Mailand) und Josip Stanisic (23/verliehen nach Leverkusen) bis zuletzt auch noch einen Abwehrspieler, der rechts außen und innen verteidigen kann. „Das ist eine große Lücke, die da klafft“, sagte Tuchel.

Die größten Flop-Transfers des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

FC Bayern kassiert Absage für verzweifelten Cancelo-Versuch

Sowohl Chalobah als auch Bella-Kotchap wären schlussendlich per Leihe zu haben gewesen. Im Laufe des Tages kristallisierte sich allerdings heraus, dass die Bayern gerne den deutschen Nationalspieler geholt hätte. Doch auch der Wechsel von Bella-Kotchap, der für eine Leihgebühr von 3,5 Millionen Euro zu haben gewesen wäre, scheiterte.

Wie die tz erfuhr, kontaktierte der FC Bayern sogar das Management von Joao Cancelo (29) um sich nach einer erneuten Leihe zu erkundigen. Doch der flexibel einsetzbare Außenverteidiger stand zu diesem Zeitpunkt bereits unmittelbar vor einem Wechsel von Manchester City zum FC Barcelona. Passt ins Bild dieses so verrückten Transfer-Finales.

Keine Neuzugänge für den FC Bayern – Gravenberch weg

Kein Palhinha, kein Bella-Kotchap, kein Chalobah, kein Cancelo. Auf der Pressekonferenz verabschiedete Tuchel vor dem Spiel am Samstag (18.30 Uhr) in Mönchengladbach schon mal Ryan Gravenberch (21). Der Niederländer wechselt nach nur einem Jahr in München zum FC Liverpool. Die „Hauptproblematik“ in München sei für den Spieler gewesen, dass es die offensive Achterposition im Bayern-Spielsystem nicht gebe, sagt Tuchel. „Ryan sieht im 4-3-3 in Liverpool die Möglichkeit, um seinen Platz zu kämpfen.“

Für Gravenberch überweist der Premier-League-Club von Trainer Jürgen Klopp (56) bis zu 45 Millionen Euro Ablöse. Immerhin darüber konnten sich die Bayern am irren Deadline Day freuen. (Manuel Bonke, Philipp Kessler)