Salihamidzic erklärt, wie Hoeneß bei Bayerns-Transfer-Strategie mitmischt

Von: Philipp Kessler

Nicht jeder Transfer von Hasan Salihamidzic schlug beim FC Bayern ein. © Ralf Treese/imago

FC Bayern Sportvorstand Hasan Salihamidzic lässt tief blicken, wie Transfers beim Rekordmeister laufen. Und Hoeneß hat offenbar seine Finger immer noch im Spiel.

München – Ehre, wem Ehre gebührt. Der Aufsichtsrat des FC Bayern hat am vergangenen Montag einstimmig beschlossen, den Vertrag von Sportvorstand Hasan Salihamidzic (45) um drei Jahre bis 30. Juni 2026 zu verlängern. Ein Grund dafür: seine Top-Arbeit in der abgelaufenen Sommer-Transferperiode.

FC Bayern: Brazzo spricht offen über Pläne und gesteht Fehler

Vor allem für die Transfers von Weltstar Sadio Mané (30/kam für 32 Millionen Euro vom FC Liverpool) und Abwehr-Chef Matthijs de Ligt (23/kam für 67 Mio. Euro von Juventus) wurde Brazzo von den Fans gefeiert. Im Interview mit der FAS gibt Hasan Salihamidzic nun einen Einblick in die Kaderplanungen des Rekordmeisters – und erklärt, warum die Transfers diesen Sommer besser gelaufen sind als zuvor.

„In der ersten Phase der Pandemie hatten wir nicht die finanziellen Möglichkeiten, um alles zu machen, was wir machen wollten. Uns haben weit mehr als 100 Millionen Euro gefehlt“, blickt Salihamidzic zurück und gesteht Fehler ein. Nicht alle Neuzugänge „haben so performt, wie sie sich das selbst und wie auch wir uns das vorgestellt hatten“. Dieses Jahr sei es deutlich besser gelaufen. „Manchmal geht ein Plan auf, manchmal nicht. In diesem Transfersommer ging viel auf – deswegen haben wir viel gemacht. Ich sage immer: Der Transfermarkt ist auch ein Zock“, so Salihamidzic. Ein Beispiel: Verteidiger Bouna Sarr spielt beim Rekordmeister kaum eine Rolle, kassiert jedoch ein hohes Gehalt.

Top-Spieler vom FC Bayern soll Karriereplan überzeugen

Mit einem klaren Karriereplan konnten die Münchner Verantwortlichen die Top-Spieler vom FC Bayern überzeugen. „Wir haben den Spielern, die wir verpflichten wollten, präsentiert, was wir in den vergangenen Jahren kreiert haben: eine Mannschaft von sehr großer Qualität, mit einer Altersstruktur, die so aufgebaut ist, dass wir in den nächsten drei, vier, fünf Jahren Titel gewinnen können“, berichtet der Sportvorstand.

Dem Verein gelang es in enger Abstimmung mit Trainer Julian Nagelsmann (35) damit, sich von der internationalen Konkurrenz abzusetzen, die deutlich größere Budgets haben: „Am Ende haben wir uns so gegen Vereine durchgesetzt, die mehr Gehalt geboten haben. Wir haben es geschafft, dass die Spieler nicht nur nach Geld entschieden haben.“

„Dann redet er mit Uli. Dann rede ich mit Uli“ – Salihamidzic über den Entscheidungsprozess und die Rolle von Hoeneß

Als Aufsichtsratsmitglied und Ratgeber wird auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß (70) in die Vorgänge mit eingebunden. „Oliver (Kahn, Vorstandsvorsitzender, d. Red.) und ich führen die Geschäfte. Als Erstes gehen wir immer zu Herbert Hainer (Präsident und Aufsichtsratschef, d. Red.)“, erklärt Salihamidzic den Entscheidungsprozess.

„Dann redet er mit Uli. Dann rede ich mit Uli. Wir schauen aber nicht nur darauf, was Uli sagt. Er hat ein Recht darauf, informiert und gefragt zu werden. Die Entscheidung treffen wir aber im Vorstand.“ Hoeneß sei mit den meisten Entscheidungen einverstanden. „Ich erlebe ihn als sehr entspannt. So, wie wir Uli haben wollen. Er soll auch gar nicht loslassen. Der FC Bayern ist sein Lebenswerk. Es ist nur vernünftig und richtig, ihn mitzunehmen“, stellt Salihamidzic klar.