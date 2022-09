Fans küren Top-Deals der Transfer-Periode: FC Bayern auf Platz eins und zwei

Von: Vinzent Fischer

Der FC Bayern ist der Transfer-Champion der Bundesliga. Das ergab eine Fan-Umfrage. Der größte Konkurrent des Rekordmeisters wurde dagegen abgestraft.

München - Der Transferfenster in der Bundesliga ist geschlossen, und wieder einmal waren die Klubs besonders aktiv. Knapp 484 Millionen Euro gaben die deutschen Erstligisten laut dem Branchenportal Transfermarkt.de für neue Spieler aus. Besonders heiß war der Markt wieder einmal am letzten Tag des Transferfensters (hier lesen Sie die wichtigsten Wechsel vom Deadline-Day). Auch der FC Bayern hat sich in dieser Saison namhaft verstärkt. Dementsprechend honorieren die Fans die Arbeit von Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Hasan Salihamidzic Geboren: 1. Januar 1977 in Jablanica, Bosnien-Herzegowina Stationen als Spieler: Hamburger SV, FC Bayern, Juventus Turin, VfL Wolfsburg Größter Erfolg: Champions-League-Sieger 2001 Funktionär beim FC Bayern seit: 31. Juli 2017

Fan-Umfrage: FC Bayern ist der Transfer-Champion der Bundesliga - Mané auf Platz eins

Eine Umfrage im Auftrag des Sport-Informations-Dienstes (SID), an der 1.100 Befragte teilnahmen, sieht den Rekordmeister als den Transfer-Champion der Bundesliga. Der neue Star-Transfer Sadio Mané ist für Deutschlands Fußballfans demnach der Toptransfer der am Donnerstag beendeten Sommer-Transferperiode. 69 Prozent entschieden sich für den Senegalesen, der vom FC Liverpool in die Bundesliga wechselte.

Führte den FC Bayern mit seinen Transfers in einer Fan-Umfrage auf die Plätze eins und zwei: Sportvorstand Hasan Salihamidzic. © IMAGO/Revierfoto

Auch Platz zwei ging an die Bayern - mit gehörigem Abstand, für den Niederländer Matthijs de Ligt (von Juventus/7,3 Prozent). Dahinter folgt Mario Götze (4,2), der aus Eindhoven zu Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt kam. Überraschend nicht auf dem Treppchen: Vizemeister und ärgster Bayern-Verfolger Borussia Dortmund, der sich mit Nationalspieler Nico Schlotterbeck und dem Ex-Münchner Niklas Süle vor allem in der Defensive namhaft verstärkt hat.

Bundesliga-Fans strafen Borussia Dortmund ab - Vizemeister hat die meiste Qualität verloren

Bei der Frage, welcher Verein am meisten Qualität verloren hat, stimmten 30 Prozent der Fans für den BVB. Dies ist vor allem dem Abgang von Erling Haaland geschuldet, der nun für Manchester City stürmt. 59,8 Prozent der Fans bewerten den Norweger als international beste Verpflichtung des Sommers.

Für die Fans war das Transferverhalten der Bundesliga generell gewinnbringend. Für 31,4 Prozent der Befragten hat sich die Gesamtqualität der Liga "stark verbessert", für weitere 40,9 Prozent "etwas verbessert". Die besten Transfers hat nach Ansicht der Befragten Bayern München getätigt - 73,1 stimmten hierbei für den Rekordmeister, auch wenn dieser Topstürmer Robert Lewandowski an den FC Barcelona verlor.

„Brazzo ist ein Genie!“: Fans feiern Salihamdzic für Mané-Deal

Für den FC Bayern war die Transferperiode dennoch ein voller Erfolg. Vor allem seit dem Transfer von Sadio Mané steht das Bayern-Management in der Gunst der Fans. „Brazzo ist ein Genie!“, jubelte eine Anhängerin etwa. Thomas Müller lenkt derweil den vollen Fokus auf die Partie am Samstagnachmittag bei Union Berlin: „Wir kommen mit Gebrüll“. (vfi/sid)