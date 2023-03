Nächster Ibrahimovic? FC Bayern kämpft um 15-jähriges Toptalent aus Schweden

Von: Louisa Genthe

Gelingt Hasan Salihamidzic der nächste Transfer-Coup? © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

In Schweden gilt Kusi-Asare bereits als das Toptalent. Davon hat auch der FC Bayern Wind bekommen und ist anscheinend an einer Verpflichtung sehr interessiert.

München – Ganz unbekannt ist der Name Kusi-Asare nicht. Jonah’s Vater Jounes Kusi-Asare war in der Türkei, Österreich und Dänemark mit Erfolg unterwegs, bis er 2013 seine Karriere beendete. In seine Fußstapfen soll jetzt Sohn Jonah treten.

Momentan befindet sich Kusi-Asare noch in seinem Heimatland Schweden und spielt dort für die U17 von AIK Solna sowie für die U16-Nationalmannschaft. Vermutlich wird der 15-Jährige seine Heimat aber bald verlassen. Wie die Bild berichtet, klopften bereits einige Topvereine bei Kusi-Aasare an und verkündeten ihr Interesse an dem Stürmer. Unter anderem würden Juventus Turin, Benfica Lissabon sowie RB Salzburg das Talent gerne verpflichten. Laut dem Bericht soll aber auch der FC Bayern an einer Verpflichtung interessiert sein.

Größter Konkurrent im Rennen um die Verpflichtung des Sturm-Juwels sei der RB Salzburg

Salzburg sei dabei der größte Konkurrent im Rennen um den Jungstar. Nach dem Bericht soll der 15-Jährige in Österreich bereits ein Probetraining absolviert haben und als Gastspieler bei einem Turnier in Brasilien für RB aufgelaufen sein. Nach Erling Haalands Karriere ist mittlerweile in Schweden auch bekannt, dass der RB Salzburg ein gutes Sprungbrett in den Profifußball darstellt.

Aber auch beim FC Bayern scheinen die Chancen nicht schlecht zu stehen. Bereits zweimal absolvierte der Stürmer ein Probetraining. Auf Instagram verfasste Kusi-Asare 2022 selbst einen Post, wie er an der Säbener Straße trainierte.

Im Sommer dürften sich die Pläne des Offensivspielers dann festigen. Mit seinem 16. Geburtstag am 4. Juli geht die Erlaubnis einher, ins Ausland zu wechseln. Bis dahin sollte sich auch geklärt haben, welche Auslandsreise Kusi-Asare antreten wird. (Louisa Genthe)