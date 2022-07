Sturmhoffnung des FC Bayern vor Wechsel: Leihgeschäft steht wohl unmittelbar bevor

Von: Patrick Mayer

Nachwuchsstürmer des FC Bayern: Malik Tillman (l.) und Joshua Zirkzee. © IMAGO / Philippe Ruiz

Die Transfer-Planungen des FC Bayern schreiten voran. Youngster Malik Tillman soll noch diese Woche nach England verliehen werden.

München – Viermal kam Malik Tillman in der vergangenen Saison in der Fußball-Bundesliga für den FC Bayern München zum Einsatz. Gegen Borussia Mönchengladbach (1:2) stand er wegen etlicher Corona-Fälle zum Beginn der Rückrunde sogar in der Startelf. Insgesamt kommt der 20-jährige Franke bislang auf 102 Minuten in Deutschlands Elite-Klasse. Er blieb ohne Tor oder Vorlage.

Malik Tillman: Vier Bundesliga-Einsätze für den FC Bayern München

Zu wenig, um in der Karriere voranzukommen. Dieser Meinung war der U21-Bundestrainer schon im April. Vier Länderspiele absolvierte der junge Angreifer für den Nachwuchs des DFB-Teams, ehe sich der Deutsch-Amerikaner für die Nationalmannschaft der USA entschied. Für die er im Juni prompt zweimal auflief, obwohl er in der vergangenen Saison meist nur in der Regionalliga Bayern für die zweite Mannschaft des deutschen Bundesliga-Rekordmeisters auf dem Platz stand.

„Ich würde mir wünschen, dass er mehr spielt“, hatte DFB-Coach Antonio Di Salvo im Interview mit IPPEN.MEDIA erklärt: „Es ist extrem wichtig, dass junge Spieler zu ihren Einsatzzeiten kommen. Deswegen habe ich Malik auch empfohlen, dass wenn er bei den Profis nicht zum Einsatz kommt, in der Regionalliga spielen muss.“ Di Salvo meinte damals weiter: „Im Sommer muss er den nächsten Schritt gehen und möglicherweise dann auch in die 1. oder 2. Bundesliga wechseln, um sich dort zu beweisen.“

Offenbar ist dieser Zeitpunkt jetzt gekommen: So steht laut Kicker eine Leihe des Bayern-Profis, der an der Säbener Straße in München bis 2024 einen Vertrag hat, kurz bevor. Laut Sky zieht es ihn nach England in die Premier League. Mehrere Klubs von der Insel sollen um den US-Nationalspieler werben, welche genau, das geht aus dem Bericht nicht hervor. Zuletzt berichtete die britische Daily Mail, dass der schottische Rekordmeister Glasgow Rangers Interesse an einer Verpflichtung Tillmans habe.

Malik Tillman: Leihe vom FC Bayern in die Premier League?

Tillman war 2015 aus der Jugend von Greuther Fürth in die Isarmetropole gewechselt. Nach einer starken Saison bei der U19, für die er in 27 Liga-Spielen 14 Tore erzielte und neun weitere Treffer vorbereitete, kam er in der Regionalliga Bayern 15 Mal zum Einsatz – vier Treffer und vier Assists schlagen zu Buche. Jetzt soll er sich wohl in England für die Profis des Bundesliga-Giganten empfehlen. (pm)