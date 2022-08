Lewandowski-Nachfolger? Kahn bleibt eisern – und nennt drei zusätzliche Bayern-Optionen

Fünf Tore im ersten Pflichtspiel

© Jan Huebner / Imago Kann gelassen auf seine neue Offensive blicken: Bayern-Boss Oliver Kahn.

Der FC Bayern München hat im ersten Pflichtspiel nach der Ära Lewandowski fünf Tore erzielt. Grund genug für Oliver Kahn, die Suche nach einem Nachfolger zu beenden.

München - Robert Lewandowski ist weg. Nach langem Hickhack hat der Superstürmer den FC Bayern in diesem Sommer verlassen. In diesen Tagen sieht man den neuen Star des FC Barcelona aber trotzdem wieder in München. Wie das?

Der Pole hatte schon vor Wochen angekündigt, nochmal in die bayerische Landeshauptstadt zu kommen: Um sich von Kollegen und Mitarbeitern noch einmal gebührend zu verabschieden. Und wohl auch, um noch einmal das Gespräch mit den Bayern-Bossen zu suchen. Zuletzt waren zwischen Lewandowski und dem frisch gebackenen Supercup-Sieger einmal mehr Nettigkeiten ausgetauscht worden.

Robert Lewandowski verabschiedet sich vom FC Bayern: Oliver Kahn bleibt in der Nachfolger-Frage eisern

Das Lewandowski-Kapitel schließt sich so langsam. Und auch die sportliche Geschichte wird in diesem Sommer nicht mehr weitererzählt. Denn wie Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn nach dem Offensiv-Feuerwerk gegen Leipzig bestätigte, wird es im August 2022 keine Verpflichtung eines klassischen Neuners mehr geben.

Ein neues Lewandowski-Basta – dieses Mal, um sämtliche Spekulationen um einen Nachfolger zu beenden. Kahn unterstrich seine eiserne Haltung nach dem Supercup-Triumph erneut: „Man hat gesehen, wie viele Möglichkeiten wir nach vorne hatten. Wie viele unterschiedliche Formationen wir hatten, wie überraschend wir sein können.“

Lewandowski-Nachfolger beim FC Bayern: Kahn nennt drei zusätzliche, interne Optionen

Daher brauche es aktuell keinen neuen Mittelstürmer. Die Lewandowski-Tore werden einfach auf andere Schultern verteilt. Am Samstag waren es in der Offensive die von Jamal Musiala, Sadio Mané, Serge Gnabry und Leroy Sané. Kahn weiter: „Es gibt keine Diskussion. Das war stark.“

Der Bayern-Boss weiß außerdem: Es gibt im Kader noch drei zusätzliche Alternativen für die Position in der Sturmspitze: „Es ist ja so, dass wir auch noch Optionen in der aktuellen Mannschaft haben – Zirkzee ist da, Choupo-­Moting ist da, dann der junge Mathys Tel, der unglaublich gut trainiert im Moment.“

Harry Kane zum FC Bayern? Transfer wird wohl eher ein Thema für 2023

Zwar ist das Transferfenster noch bis zum 31. August geöffnet und bei den Bayern wird immer wieder erklärt, dass man sich bis zum Schluss alle Optionen offen halten möchte. Doch eigentlich ist die Kaderplanung abgeschlossen – zumindest in Sachen Neuzugängen.

Zuletzt geisterte immer wieder der Name Harry Kane durch München. Der Engländer wird aber wohl erst für den kommenden Sommer ein ernstes Thema werden. Und wahrscheinlich auch nur dann, wenn es in der Bayern-Offensive klemmen sollte. Bei fünf Toren im ersten Pflichtspiel der Saison muss man dieses Szenario aber nicht unbedingt fürchten.

Lewandowski-Verkauf: „Lukrativster Transfer, den sie jemals gemacht haben“

Lewandowski wird man in München also nicht unbedingt vermissen. Für den Verkauf gab es für die Bayern sogar Lob von der Bundesliga-Konkurrenz: Mainz-Manager Christian Heidel sprach vom „lukrativsten Transfer, den sie jemals gemacht haben“.