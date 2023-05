„Augenweide“: Neues Traum-Duo beim FC Bayern – bleibt Cancelo doch?

FC Bayern im Austausch mit Pavard

Beim FC Bayern überzeugen gegen Schalke 04 auch die Außenverteidiger. Im Anschluss äußert sich Hasan Salihamidzic zur Zukunft des Abwehrpersonals.

München – Noussair Mazraoui traf, Joao Cancelo lieferte einen Assist und das Innenverteidiger-Duo Benjamin Pavard / Matthijs de Ligt ließ hinten nichts anbrennen. Die Viererkette des FC Bayern wusste, wie auch das offensive Personal, beim 6:0-Erfolg über Schalke 04 zu gefallen.

FC Bayern gegen Schalke 04 Wettbewerb: Bundesliga, 32. Spieltag Endergebnis: 6:0 Tore: 1:0 Müller, 2:0 Kimmich, 3:0 Gnabry, 4:0 Gnabry, 5:0 Tel, 6:0 Mazraoui Zuschauerzahl: 75.000

Bleibt Cancelo beim FC Bayern? Entscheidung erst nach Saisonende

Ob diese Konstellation auch in der kommenden Saison noch möglich ist, ist nach aktuellem Stand aber mehr als fraglich. Die Leihe von Cancelo läuft schließlich nur bis zum Ende der Spielzeit 2022/23. Ob der FC Bayern die mit Manchester City vereinbarte Kaufoption ziehen wird, ist noch offen. Medienberichten zufolge soll diese bei 70 Millionen Euro liegen, laut kicker würde man diese Summe allerdings nicht investieren.

„Das haben wir noch gar nicht entschieden, das kommt erst nach der Saison. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen. Es gab keine Gespräche“, machte Sportvorstand Hasan Salihamidzic nach der Partie klar.

+ Überzeugten beim Bayern-Sieg gegen Schalke: Joao Cancelo (li.) und Noussair Mazraoui (re.). © Imago Images / Ulmer/Teamfoto; Imago Images / Philippe Ruiz

FC Bayern: Salihamidzic ist „froh“, Cancelo zu haben

Darüber hinaus gestand der Ex-Profi, von den Vorstellungen des Portugiesen in der jüngeren Vergangenheit angetan zu sein: „Er hat’s sehr gut gemacht und eine echt gute Leistung gebracht, auch heute. Mit seiner Technik, mit seinen filigranen Sachen. Das ist eine Augenweide. Ich halte ihn für einen Top-Spieler. Ich bin froh, dass wir ihn haben.“

Gemeinsam mit Mazraoui bildete die ManCity-Leihgabe eine gefährliche Flügelzange, die vor allem in der Offensive Spaß machte – allerdings auch ihren Teil dazu beitrug, dass Torwart Yann Sommer nicht hinter sich greifen musste.

Salihamidzic legt sich auf Mazraoui-Verbleib fest

„Die gefällt mir sehr. Wir haben ja auch noch Alphonso Davies, der leider eine schwere Muskelverletzung hat. Aber die beiden machen das gerade sehr, sehr gut. In den vergangenen Spielen hat die gesamte Mannschaft ja einen stabilen Eindruck hinterlassen und kein Gegentor bekommen. Hoffen wir, dass das bis zum Ende so bleibt“, bewertete Salihamidzic die Auftritte der Außenverteidiger.

Der Marokkaner, der vor wenigen Wochen mit öffentlicher Kritik an seinen geringen Einsatzzeiten für Aufsehen sorgte und einen Abgang im Sommer nicht ausschließen wollte, verdiente sich gar ein Sonderlob vom 46-Jährigen. Mazraoui sei ein „Super-Junge, technisch beschlagen“, der in den vergangenen Wochen „wirklich sehr, sehr gut gespielt“ habe. Einen Transfer im Sommer schloss Salihamidzic kategorisch aus: „Er bleibt, absolut!“

Salihamidzic über Pavard: „Würden ihn unglaublich gerne hier behalten“

Würde es nach dem Sportvorstand gehen, wäre auch ein Pavard-Transfer überhaupt kein Thema in den Medien. Ob der Franzose, der immer wieder als Abschiedskandidat gehandelt wird, auch langfristig im Bayern-Dress aufläuft, „liegt an ihm“. „Wir würden ihn unglaublich gerne hier behalten. Er muss es entscheiden. Wir führen Gespräche mit ihm, mit seinem Berater – er muss sagen, in welche Richtung es geht“, so Salihamidzic, der die „enorm konstante“ Entwicklung Pavards hervorhob.

Dass die Verantwortlichen in der bayerischen Landeshauptstadt gerne mit dem Weltmeister von 2018 verlängern würden, ist nicht erst seit Samstagabend bekannt. Pavards Vertrag läuft nach der kommenden Spielzeit aus, eine hohe Ablöse ließe sich vermutlich nur noch in diesem Sommer generieren. Das präferierte Szenario des FC Bayern ist aber ein anderes. (smk, masc)

