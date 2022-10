Huldigung ans „Oly“: Warum der FC Bayern in Augsburg in einem knallbunten Trikot spielt

Von: Patrick Mayer

Teilen

Der FC Bayern tritt im DFB-Pokal beim FC Augsburg einmalig in einem Sondertrikot an. Das hat mit dem Olympiastadion in München zu tun.

München – Es war lange Jahre die Heimstätte des FC Bayern, bevor es ab 2005 in die Allianz Arena ging: das Olympiastadion München. Bis heute lieben viele der rund 1,6 Millionen Einwohner der Isarmetropole ihr „Oly“. 1972 war das Stadion, das heute unter Denkmalschutz steht, für die Olympischen Sommerspiele errichtet worden. In der Gegenwart ist das Bauwerk mit dem weltweit bekannten Zeltdach Konzertstätte für Musik-Stars wie Andreas Gabalier oder ACDC.

FC Bayern im DFB-Pokal: Mit Olympiastadion-Sondertrikot gegen den FC Augsburg

Im August fanden zum 50-jährigen Jubiläum die European Championships unter regem Interesse der Münchner Bürger im Olympiastadion statt. Und auch die Bayern erinnern mit einer speziellen Aktion an die Bedeutung des „Oly“. So werden die Spieler des deutschen Bundesliga-Rekordmeisters an diesem Mittwochabend in der 2. Runde des DFB-Pokals beim FC Augsburg (ab 20.45 Uhr, bei tz.de im Live-Ticker) ein Sondertrikot als Hommage an eine ganz besondere Sportstätte tragen, die tief im Verständnis der Stadt und ihrer Geschichte verankert ist.

Ehemals Spielstätte des FC Bayern: das Olympiastadion in München. © dpa

„Das Design des Jerseys ist vom unverwechselbaren Zeltdach des weltberühmten Münchner Wahrzeichens inspiriert und greift bunte Farbakzente aus dem Umfeld der Spielstätte auf, in der der deutsche Rekordmeister von 1972 bis 2005 seine Erfolge feierte und zu einem internationalen Spitzenclub gereift ist“, schreibt der Klub auf seiner Website zum Sondertrikot.

Sondertrikot des FC Bayern: Hommage an das Olympiastadion München

Die Besonderheiten des Dresses: Das Vereinslogo und das Adidas-Markenzeichen sind beim Sondertrikot laut Vereinsangaben gestickt. Die Logos befinden sich zentriert auf der Brust der Spieler und sind nicht seitlich platziert. Im Nackenbereich ist die Jahreszahl 1972 abgebildet, die an das Eröffnungsjahr des Olympiastadions erinnert. Auf der Website des FC Bayern heißt es weiter: „Ein besonderes Highlight ist das Design der Rückennummer, das den Olympiapark-Plan abbildet.“

Sondertrikot des FC Bayern: Münchner lassen sich Nostalgie einiges kosten

Wer das Sondertrikot erwerben will, muss indes tief in den (digitalen) Geldbeutel greifen: Das Damen- und Herren-Trikot Olympia 2022, wie es der Klub nennt, kostet jeweils 89,95 Euro – ohne Flock eines Namens oder einer Nummer hinten drauf. Wer sich die passenden Shorts dazu bestellen will, muss nochmal 44,95 Euro zahlen.

Das Kinder-Trikot Olympia 2022 kostet dagegen stolze 69,95 Euro. Erhältlich ist das Sondertrikot in allen FC Bayern Stores, im FC Bayern Online Store sowie im adidas Online-Shop und in ausgewählten adidas Stores. (pm)